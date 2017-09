Sekjen PBB: 250 Ribu Muslim Rohingya Lainnya Terancam Mengungsi

NEW YORK – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres, angkat bicara mengenai kekerasan di Rakhine State, Myanmar, yang menimpa etnis Rohingya. Pria asal Portugal itu mengingatkan bahwa kekerasan di bagian utara bisa saja menyebar ke wilayah pusat Rakhine.

BACA JUGA: PBB: Dunia Harus Membantu Pengungsi Rohingya yang Trauma dan Dalam Kondisi Sulit!

Pernyataan itu dilontarkan Guterres dalam pertemuan umum dengan Dewan Keamanan PBB untuk isu Myanmar. Ia mengatakan, kekerasan di Rakhine sudah mencapai tahap perkembangan darurat pengungsi dengan cepat serta menjadi mimpi buruk bagi kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM).

“Kami sudah menerima laporan mengerikan dari mereka yang melarikan diri, terutama perempuan, anak-anak, dan manula. Laporan tersebut menunjukkan adanya kekerasan yang berlebihan dan pelanggaran HAM berat, termasuk penembakan tanpa pandang bulu, penggunaan ranjau darat terhadap warga sipil, dan kekerasan seksual,” ujar Guterres, mengutip dari Reuters, Jumat (29/9/2017).

BACA JUGA: Alhamdulillah! Bangladesh Buka Pintu dan Minta Bantuan untuk Muslim Rohingya

Tercatat sudah lebih dari 500 ribu orang etnis Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh dalam satu bulan terakhir sejak serangan kelompok militan ke pos perbatasan pada 25 Agustus. Serangan itu memicu operasi militer besar-besaran yang dilabeli oleh PBB sebagai pembersihan etnis.

Pertemuan publik Dewan Keamanan PBB untuk masalah Myanmar itu digelar atas permintaan Amerika Serikat (AS), Swedia, Inggris Raya, Prancis, Mesir, Senegal, dan Kazakhstan. Rapat digelar pada Kamis 28 September di Markas Besar PBB, New York, AS, pada siang waktu setempat.

BACA JUGA: Terungkap! Tidak Semua Umat Buddha di Myanmar Benci Rohingya, Ini Buktinya

Guterres lantas meminta akses bantuan kemanusiaan agar segera dibuka dengan segera, terutama ke daerah-daerah dengan dampak kekerasan paling parah. Ia juga prihatin dengan apa yang menimpa perwakilan PBB dan badan kemanusiaan dalam konflik Rakhine State.

BACA JUGA: Pemerintah Myanmar Berencana Bangun Kembali Desa-Desa yang Terbakar di Rakhine State

“Kegagalan untuk mengatasi kekerasan sistematis ini dapat menghasilkan limpahan konflik ke Rakhine pusat, di mana lebih dari 250 ribu Muslim berpotensi menjadi pengungsi tambahan. Krisis ini sudah memicu sejumlah implikasi serius kepada negara-negara tetangga dan wilayah yang besar, termasuk yang memiliki risiko konflik antarkomunitas,” tegas Antonio Guterres.

“Kami tidak akan terkejut apabila diskriminasi yang berlangsung selama puluhan tahun dan perlakuan dengan standar ganda atas Rohingya dapat menjadi celah bagi radikalisasi,” tutup pria berusia 68 tahun itu.

(war)