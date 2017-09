Tegas! Dukung Rohingya, AS Desak Semua Penjualan Senjata ke Myanmar Dihentikan

NEW YORK – Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Nikki Haley meminta negara-negara anggota untuk mengambil tindakan guna menghentikan penjualan senjata ke Myanmar terkait kekerasan terhadap etnis minoritas Rohingya, sampai militer negara Indochina itu menunjukkan adanya tindakan pertanggungjawaban yang memadai. Ini pertama kalinya AS mendesak dijatuhkannya hukuman terhadap para pemimpin militer Myanmar yang berada di balik penindasan terhadap warga Rohingya.

"Kami tidak boleh takut untuk menyebut tindakan pihak berwenang Myanmar seperti apa adanya - sebuah kampanye yang brutal dan berkelanjutan untuk membersihkan negara dari sebuah etnis minoritas," kata Haley kepada Dewan Keamanan PBB sebagaimana dikutip dari Reuters, Jumat (29/9/2017).

Washington akhirnya mengikuti langkah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres dan menyebut tindakan Pemerintah Myanmar di Rakhine sebagai sebuah pembersihan etnis.

Lebih lanjut, Haley mendesak militer Myanmar untuk menghormati hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan serta memecat semua pejabat yang bertanggung jawab dan melakukan pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut. Dia juga meminta semua negara yang masih melakukan perdagangan senjata dengan Myanmar untuk segera menghentikan aktivitasnya.

"Setiap negara yang saat ini menyediakan senjata ke militer Myanmar harus menangguhkan kegiatan itu sampai ada tindakan pertanggungjawaban yang memadai," tegasnya.

Pernyataan Haley tersebut hanya berselang sehari setelah pejabat Israel menyatakan menolak untuk menghentikan penjualan persenjataannya ke Myanmar.

Penasihat Keamanan Nasional Myanmar, Thaung Tun kembali menyatakan bahwa tidak ada pembersihan etnis atau genosida yang terjadi di Myanmar. Kepada Dewan Keamanan PBB, Thung mengatakan, Myanmar telah mengundang Sekjen PBB Antonio Guterres untuk berkunjung. Seorang pejabat PBB mengatakan bahwa Guterres akan mempertimbangkan untuk mengunjungi Myanmar dalam kondisi yang tepat.

Sementara itu, lebih dari sebulan setelah serangan kelompok pemberontak Rohingya yang memicu operasi militer otoritas Myanmar, arus pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Rakhine masih terus mengalir ke Bangladesh.

