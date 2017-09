Astaga! Seorang Wanita India Diculik Lalu Diperkosa 23 Pria

NEW DELHI - Seorang wanita berusia 28 tahun dari Ibu Kota India, New Delhi mengaku diperkosa oleh setidaknya 23 pria setelah diculik pada siang hari. Korban diculik pada 25 September saat pergi ke Kota Bikaner untuk melakukan beberapa pekerjaan pribadi.



Korban mengatakan, penculikan terjadi sekitar pukul 14.30 siang saat menunggu alat transportasi untuk pulang. Penculiknya adalah dua pria yang menggunakan kendaraan sport.



”Mereka membawa saya berkeliling di dekat beberapa tambang selama beberapa jam dan berulang kali memperkosa saya di kendaraan,” kata korban yang identitasnya dilindungi polisi, seperti dikutip dari The Hindustan Times, Jumat (29/9/2017).



Kedua pelaku, lanjut korban, kemudian memanggil enam pria lagi yang juga melakukan kekerasan seksual terhadapnya.



Laporan informasi pertama (FIR) yang diajukan di kantor polisi oleh korban menyatakan bahwa para pelaku juga membawanya ke tempat yang lain, di mana ada 15 pria yang kembali melakukan kekerasan seksual terhadapnya.

(Baca juga: Miris! Bocah 13 Tahun Hamil 8 Bulan karena Diperkosa, Kisahnya Berakhir Seperti Ini...)



Usai diserang, korban dilempar oleh para pelaku ke pinggir jalan. Wanita itu selanjutnya ditolong orang tak dikenal yang datang sekitar pukul 04.00 dini hari pada 26 September.



Dari 23 pelaku pemerkosaan, dua pria telah diidentifikasi. Sedangkan 21 pria lainnya belum teridentifikasi.



Masih menurut laporan korban, para pelaku melakukan panggilan ke dua nomor telefon seluler yang meminta lebih banyak pria datang untuk memperkosa dirinya. Korban juga mencatat nomor registrasi kendaraan pelaku.

(Baca juga: Edan! Pria India Perkosa Bocah 2,5 Tahun dan Coba Menguburnya Hidup-Hidup)





Rajendra Singh, petugas polisi yang melakukan investigasi mengatakan bahwa selama penyelidikan para petugas menemukan kondom dari lokasi kejadian. ”Dia telah mencatat pernyataannya di hadapan seorang hakim dan mengulangi apa yang dia tulis di FIR,” kata Singh.



Wanita tersebut telah menjalani pemeriksaan medis dan hasilnya masih ditunggu. Dalam perkembangan terbaru, lima orang ditangkap terkait kasus ini.

(qlh)