Buta karena Cinta, Pria Ini Bobol Mal dan Curi 4 Tas Hermes untuk Sang Pacar

SINGAPURA – Istilah cinta itu buta mungkin sudah sering didengar oleh banyak orang. Kadang banyak orang tidak terlalu paham apa yang dimaksud. Namun apa yang dilakukan pria ini bisa saja menjadi penggambaran mengenai peribahasa ‘cinta itu buta’ tersebut.

Seorang pria bernama Saw Yan Naing (30) mengaku bersalah dengan membobol HoBZ House of Brandz di lantai dua mal di pusat perbelanjaan The Arcade di Collyer Quay sekira pukul 2.15 pagi pada 30 Desember 2016. Ia bekerja di dekat The Arcade dan mengerti dengan tata letaknya. Dia tahu bagian bangunan itu sedang dalam renovasi dan kurang aman.

Tidak tanggung-tanggung, Saw mencuri 4 tas Hermes dan jam tangan. Harga masing-masing tas sekira Rp76 juta hingga Rp287 juta. Ia juga diketahui mencuri jam tangan yang dibanderol sekira Rp813 juta.

"Sebelum pergi ke The Arcade, terdakwa menyamarkan diri untuk menghindari deteksi. Dia mengenakan kemeja lengan panjang, celana panjang, wig, kumis palsu dan topi. Dia juga mengenakan masker dan sepasang sarung tangan," ungkap Wakil Jaksa Penuntut Umum Shana Poon, dilansir dari Straits Times, Jumat (29/9/2017).

Dia memasuki mal sekira pukul 23.10 pada 29 Desember 2016 melalui pintu masuk yang sedang direnovasi. Area tersebut memang tidak terjangkau oleh publik. Setelah tiga jam menunggu, dia menaiki tangga, membuka langit-langit di luar HoBZ House of Brandz, dan merangkak ke lubang di atas sebelum memasuki toko.

Karena kebetulan pria tersebut adalah ahli IT, ia paham cara mematikan alarm keamanan toko dan CCTV. Dia berhasil melarikan diri dengan barang berharga melalui lubang di langit-langit dan langsung menuju China dengan jarahannya. Saw menjual beberapa barang di sana dan sisanya diberikan kepada pacarnya.

Polisi Singapura berhasil mengetahui identitasnya dan menangkapnya di Bandara Changi saat kembali dari China sekira pukul 1.20 pagi pada 12 Januari. Akibat dari perbuatan Saw, ia bisa dipenjara selama 2-14 tahun.

(pai)

(rfa)