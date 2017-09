Awas! Drone Dilarang Terbang di Sekitar Patung Liberty

PESAWAT tanpa awak alias drone telah menjadi tren tersendiri dalam beberapa tahun terakhir. Namun, para pecinta drone tidak bisa mengoperasikan unit drone mereka sembarangan, terutama di Amerika Serikat (AS).

Pasalnya, Federasi Administrasi Penerbangan (FAA) melarang pesawat tanpa awak terbang di sejumlah wilayah di Negeri Paman Sam pada ketinggian 122 meter. Patung Liberty yang menjadi ikon negara pimpinan Donald Trump itu termasuk satu kawasan terlarang bagi pecinta drone.

The Verge, Jumat (29/9/2017) melansir, FAA mengklaim, larangan tersebut diminta langsung oleh otoritas keamanan AS dan kantor hukum. Larangan pengoperasian drone di beberapa kawasan AS itu akan berlaku mulai 5 Oktober.

Berikut ini adalah 10 tempat yang terlarang untuk penerbangan drone:

1. Patung Liberty, New York;

2. Boston National Historical Park;

3. Independence National Historical Park, Philadelphia;

4. Folsom Dam, California;

5. Glen Canyon Dam, Danau Powell, Arizona;

6. Grand Coulee Dam, Washington;

7. Hoover Dam, Nevada;

8. Jefferson National Expansion Memorial, Missouri;

9. Mount Rushmore National Memorial, South Dakota; dan

10. Shasta Dam, Danau Shasta, California.

Ke-10 tempat itu membuat daftar zona larangan terbang untuk drone kian panjang. Sebelumnya, drone dilarang terbang di pangkalan militer, stadion olah raga, taman nasional dan bandara utama.

Selain melarang drone terbang di sejumlah tempat dan negara bagian di AS, bulan lalu Pentagon juga mengizinkan militer AS menembak drone yang berada di zona larangan terbang bila dianggap sebagai ancaman. (pai)

(rfa)