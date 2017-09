Kasus Kecurangan Beras, Polisi: Berkas Direktur PT Jatisari Masih Diteliti JPU

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polisi telah menyerahkan berkas perkara tersangka (TSK) kedua dalam kasus kecurangan produksi beras terhadap konsumen dan pihak lain yang melanggar Undang-Undang (UU) Pangan, Direktur PT Jatisari, M.

Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya mengungkapkan bahwa sampai saat ini berkas untuk M, masih diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Berkas perkara tersangka M kami split sehingga (berkas) M masih dalam proses penelitian JPU," ujar Agung dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (29/9/2017).

Menurut Agung apabila berkas tersebut masih belum sempurna menurut JPU. Maka, Agung menyebutkan pihaknya akan kembali melengkapi berkas tersebut.

"Tentunya kami akan segera lengkapi apabila kemudian masih ada hal yang perlu disempurnakan dalam pemberkasan tadi," kata Agung.

Sementara itu, untuk tersangka Direktur Utama (Dirut) PT IBU Trisnawan Widodo (TW) berkas perkara sudah dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan.

"Berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa kemarin. Sehingga pada hari ini kami serahkan yang bersangkutan (tersangka) ke Kejagung dan diteruskan ke Kejaksaan Cikarang. Untuk proses persidangan di sana Pengadilan Negeri (PN) Cikarang," papar Agung.

Dalam kasus ini, polisi dan telah melakukan penangkapan serta penahanan pada terhadap M pada tanggal 28 Agustus 2017 lalu. Penetapan tersangka ini, penyidik menemukan tindak pidana atas produksi dan distribusi beras yang dilakukan oleh PT Jatisari.

Kemudian, PT Jatisari merupakan perusahaan beras yang memproduksi beras kemasan berbagai merek. Dari hasil penyidikan diketahui bahwa beras kemasan tersebut tidak sesuai baik secara label maupun kualitasnya.

Terhadap tersangka M dijerat dengan Pasal 62 juncto Pasal 8 ayat (1) huruf E, F dan I, dan pasal 9 huruf H UU NO. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 144 juncto Pasal 100 ayat (2) UU NO. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan/atau Pasal 3 UU NO. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan/atau Pasal 382 BIS UHP. Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun.

(ulu)