BNN Gerebek Pabrik Sabu di Bali, Pelakunya Penjahat Kambuhan

DENPASAR - Badan Narkotika Nasional (BNN) mengacak-acak pabrik narkoba di Jalan Tukad Banyupoh, Gang 8, Sesetan, Denpasar Selatan, Bali, pada Rabu 27 September 2017. Dalam penggerebekan tersebut, BNN mengamankan tiga orang diantaranya Muhamad Ibnu Muchtar (51), Putu Ruli (45), dan Made Irawan (51).

Kepala BNN Bali Brigjen Putu Gede Suastawa mengatakan, sebelum menangkap tersangka Ibnu, petugas mengamankan terlebih dahulu tersangka Putu dan Made di Jalan Seroja Gang Nanas karena diduga memberi dana dan memfasilitasi pembuatan atau produksi sabu.

Saat digerebek di kostannya, petugas menemukan pasta dan cairan berwarna hitam yang diduga narkotika sabu yang belum matang serta sejumlah prekusor dan alat pembuatan sabu dengan jumlah 15 ml.

"Dia (Ibnu) residivis belajar membuat sabu di Malang di LP Malang. Jadi prekusor ini ada HCL, aseton, amonium nitrat dan bahan kimia ini harapan mereka ini per hari bisa membuat 100 gram per hari atau 1 ons per hari ," katanya di Denpasar, Jumat (29/9/2017).

Dia menjelaskan, di Bali produksi sabu yang dibuatnya sudah hampir jadi. Tersangka sendiri sudah 6 bulan di Bali dan memproduksi sabu baru 6 bulan. Tersangka Ibnu pernah ditahan selama 3 tahun di LP Malang. Saat di penjara tersangka diberitahu oleh rekan sesama napi di sel.

"Rencananya setelah keluar dari sel dia mau berhenti menggunakan sabu bahkan dia pernah bekerja di koperasi," sambungnya.

Kemudian ia pun bertemu dengan Made Irawan dan Putu. "Kemudian mereka bekerjsama dibidang properti namun gagal. Terus mereka berpikir bagaimana caranya agar mendapatkan uang," terangnya.

Para tersangka ini pernah buat narkoba di Malang, tapi mutu atau kualitas sabunya jelek. Kemudian dia mendengar di Malang kalau pangsa pasarnya di Bali bagus maka hijrahlah dia ke Bali.

Para pelaku dikenakan Pasal 113, 114, dan Pasal 129, tersangka Made Irawan dijerat Pasal 112 Ayat (1) dan tersangka Putu dikenakan Pasal 114 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika maksimal pidana seumur hidup atau mati.

