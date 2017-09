Terancam Jadi Wilayah yang Dilintasi Rudal, Rusia Siap Bekerjasama dengan Korut Mencari Solusi Damai

MOSKOW - Pemerintah Rusia menyatakan siap bekerjasama dengan Korea Utara (Korut) untuk menemukan resolusi damai terkait permasalahan program nuklir dan rudal. Guna menemukan resolusi damai tersebut, pihak Rusia dan Korut menggelar pertemuan di Moskow pada Jumat 29 September waktu setempat.

Pertemuan antara Negara Beruang Merah dan negara tertutup itu diwakili oleh Duta Besar (Dubes) Oleg Burmistrov dan Direktur Jenderal (Dirjen) Departemen Luar Negeri Korut, Choe Son-hui. Dirjen Choe sendiri juga bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Igor Morgulov.

"Pihak Rusia memastikan kesiapannya untuk bekerjasama dan berusaha menemukan cara untuk memecahkan masalah (nuklir dan rudal Korut) dengan cara damai, politis dan diplomatik," tulis pernyataan resmi Rusia sebagaimana dikutip dari Reuters, Sabtu (30/9/2017).

Sebagaimana diketahui, Korut memberikan isyarat siap berperang setelah pemimpin tertinggi mereka Kim Jong-un tak terima dengan sindiran Presiden AS, Donald Trump yang menyebutnya 'Manusia Roket'. Tak hanya itu, Presiden AS ke-45 tersebut juga menyatakan akan menghancurkan Korut di depan para diplomat PBB di New York.

Melalui Menteri Luar Negeri Korut, Presiden Trump dianggap telah mengumumkan perang terhadap negaranya. Kepada para reporter di New York, Ri mengatakan bahwa dengan deklarasi perang tersebut, Korut berhak menembak jatuh pesawat pengebom AS.

Sementara itu, guna menembakkan rudal ke Negeri Paman Sam, Rusia menjadi salah satu negara yang terancam dilewati rudal Korut. Nantinya setiap rudal yang akan ditembakkan Korut ke AS kemungkinan besar akan terbang melalui wilayah Kutub Utara dan Rusia. Hal ini kemungkinan akan membuat Rusia terpaksa untuk memusnahkan rudal tersebut guna menghindari bahaya.

