Keren! Seminggu, Walikota Makassar Danny Pomanto Raih Empat Penghargaan Nasional

MAKASSAR - Makassar di bawah nakhoda wali kota Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto terus menambah pundi-pundi perolehan penghargaan bergengsi nasional.

Pada malam penganugerahan Indonesian’s Attractivness Award 2017 yang bertempat di hotel West Inn Kuningan Jakarta, tadi malam (Jumat, 29 September 2017), dua penghargaan bergengsi berhasil diboyong Danny sapaan akrab wali kota Makassar.

Kota Makassar sukses meraih penghargaan dalam dua kategori yakni sebagai Kota Terbaik Nasional sekaligus juga sebagai kota Terbaik Region Sulawesi.

“Alhamdulillah, kota Makasar behasil meraih empat penghargaan bergengsi internasional dan nasional dalam sepekan ini. Penghargaan bukanlah utama namun menjadi penanda dan pembeda bahwa kota Makassar telah berjalan ‘on the right track’ dan ‘ on the right target,” ujar Danny, Sabtu (30/9/2017).

Seperti diketahui, dalam sepekan terakhir, kota Makassar berhasil meraih empat penghargaan bergengsi, baik nasional maupun internasional. Mulai dari penganugerahan Mayor of the Year ‘Rising Star’ dari GovInsider Singapura, BPI Award 2017 sebagai Pemimpin bersih dan dicintai masyarakat dari Badan Peneliti Independen Kekeayaan Penyelenggaraan Negara dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI), serta yang diterima saat ini yaitu kota terbaik dan kota terbaik region Sulawesi.

“Semoga ini bermanfaat dan menjadi rahmat bagi masyarakat kota Makassar dalam mewujudkan Makassar kota dunia yang nyaman untuk semua dan Makassar dua kali tambah baik, jangan biarkan Makassar mundur lagi,” kata Danny. (sym)

(ulu)