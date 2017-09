Astaga! 5 Orang Terluka dalam 2 Insiden Penusukan di London

LONDON - Sedikitnya 5 orang terluka dalam 2 insiden penusukan yang terjadi di London, Inggris. Insiden tersebut pertama terjadi sekira pukul 04.00 pagi waktu setempat di Sheffield. Kemudian disusul insiden kedua yang terjadi di Cambridge Street sekira pukul 05.53 pagi.

Berdasarkan keterangan pihak Kepolisian South Yorkshire, insiden penusukan tersebut tidak terkait dengan teror. Insiden itu diketahui murni dipicu perkelahian antarindividu atau kelompok. Petugas meyakini perkelahian tersebut melibatkan pelaku yang sama.

Sebagaimana dilansir dari Daily Mail, Minggu (1/10/2017), dalam insiden tersebut, 3 orang ditikam dan seorang pria lainnya terluka karena kepalanya dipukul dengan menggunakan botol. Polisi mengonfirmasi 5 orang terluka dengan satu diantaranya dalam kondisi kritis. Korban dilaporkan telah dirawat di rumah sakit dan dalam kondisi stabil.

We are dealing with two linked stabbing incidents in Sheffield city centre in the early hours of Saturday 30. Five people were injured. 1/3— SouthYorkshirePolice (@syptweet) September 30, 2017