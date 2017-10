Mulia! Kelompok Sopir Taksi di Newcastle Kumpulkan Uang Tip untuk Disumbangkan ke Warga Rohingya

NEWCASTLE – Seluruh dunia mengecam akan tindakan tak manusiawi yang diterima Rohingya. Ada yang berdemo, ada yang berdoa demi keselamatan warga Rohingya, namun tak sedikit juga yang melakukan tindakan amal. Hal tersebut lah yang dilakukan oleh para sopir taksi baik hati ini.

Sekelompok pengemudi taksi yang tergabung dalam Asosiasi Taksi Newcastle Inggris mengemukakan gagasan menyumbangkan tip mereka untuk Rohingya setelah melihat kengerian krisis yang terjadi melalui TV dan media sosial.

Mereka juga mengajak sopir taksi lainnya untuk melakukan hal yang sama dan meminta pelanggan untuk menyumbang dengan murah hati.

Jamal Sarwa (49) yang berasal dari Grainger Park mengatakan bahwa dia dan rekan-rekannya sangat sedih dan ngeri melihat krisis yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya yang sedang melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh.

"Kita semua pernah mendengarnya melalui media sosial. Ini sangat menghebohkan, gambar yang kita lihat di media sosial dan berita. Hal ini sangat menjengkelkan dan mengerikan. Ketika saya masih muda saya belajar tentang kebrutalan zaman Abad Pertengahan, ini seperti itu, saya tidak pernah berpikir kekerasan ini akan terjadi di zaman modern seperti ini," ungkap Sarwa, dinukil dari Chronicle, Minggu (1/10/2017).

BACA JUGA: Alhamdulillah! Bangladesh Buka Pintu dan Minta Bantuan untuk Muslim Rohingya

Anggota Dewan Elswick Habib Rahman telah bekerja sama dengan ‘Newcastle in Solidarity with the Rohingya people Campaign’ untuk meningkatkan kesadaran akan krisis dan dana untuk mendukung bantuan.

"Saat ini masalah di Bangladesh belum pernah terjadi sebelumnya. Negara ini telah menerima lebih dari setengah juta pengungsi yang melarikan diri dari penindasan dan penganiayaan dari tangan pemerintah Myanmar. Ini adalah krisis kemanusiaan terbesar selama lebih dari satu dekade," kata Rahman.

"Hal ini dilakukan semata-mata hanya untuk membantu. Kami meminta semua sopir taksi dari semua komunitas untuk bergabung dengan kami dan berkumpul untuk membantu orang-orang yang dalam krisis ini. Jika sopir taksi Anda mengambil bekerja pada akhir pekan ini, tolong bermurah hati membertikan tip," ujar salah seorang sopir bernama Jamal.

BACA JUGA: Mantap! Relawan Indonesia Akan Bangun 1.000 Rumah untuk Pengungsi Rohingya

Sekadar diketahui, Bangladesh melonggarkan pembatasan terhadap kelompok bantuan yang bekerja di kamp pengungsi. Bahkan, Bangladesh juga meminta dana USD250 juta dari Bank Dunia untuk mendanai bantuan darurat. Langkah ini diambil Bangladesh setelah kedatangan lebih dari 435 ribu Muslim Rohingya dari Myanmar yang memenuhi area perbatasan mereka.

Saat ini para pengungsi di kamp-kamp tersebut menghadapi kelangkaan makanan dan obat-obatan. Di saat yang sama, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan lonjakan risiko penyakit kolera akibat buruknya sanitasi.

(pai)

(rfa)