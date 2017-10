Punya Penghasilan Tinggi, Cristiano Ronaldo Beli Mobil Mewah Lagi

MADRID - Bintang sepak bola Real Madrid Cristiano Ronaldo memiliki penghasilan yang sangat tinggi. Adapun total penghasilan Ronaldo dalam satu tahun sebanyak USD30 juta atau sekira Rp405 miliar. Maka tidak heran jika koleksi mobil-mobil mewahnya selalu bertambah.

Sekarang garasi mobil di rumah pria berumur 32 tahun ini sudah dipenuhi oleh mobil-mobil sport berharga tinggi. Di antaranya Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bugatti Veyron Grand Sport yang dibeli tahun lalu setelah memenangkan Piala Euro. Tidak cuma itu awal bulan lalu dirinya juga baru membeli mobil sport mewah yaitu Ferrari F12 tdf.

Merasa belum puas dengan koleksi yang dimilikinya, pria kelahiran Madeira, Portugal ini kembali membeli mobil baru. Hal itu diketahui setelah Ronaldo memajang video beserta foto bersama mobil merek Bugatti Chiron itu di Instagram pribadinya. Tidak diketahui pasti berapa uang yang dikeluarkan olehnya untuk membawa Chiron ke garasi mobil, mengingat pabrikan mobil asal Prancis itu menyediakan puluhan fitur dan aksesori tambahan.

Namun berdasarkan harga standar, Chiron dibanderol USD2,6 juta atau sekira Rp35 juta.

Bugatti Chiron dipersenjatai mesin 8 liter, W16, quad-turbo, yang mampu memproduksi tenaga 1.500 bhp. Dengan tenaga itu, Chiron mampu berakselerasi dari 0-100 km/jam dalam waktu tidak sampai 2,5 detik dengan kecepatan maksimum 417 km/jam.

Sebelumnya pada awal September, mantan pemain Manchester United ini membeli Ferrari F12 tdf. Ia pun langsung mengunggah foto bersama mainan baru berkelir ungu itu di akun Instagram-nya.

Ia berpose sambil berdiri di samping mobil seharga USD500 ribu atau sekira Rp6,5 miliar itu, sementara anak laki-lakinya duduk di bangku kemudi.

Seperti mobil merek 'kuda jingkrak' lainnya, Ferrari F12 tdf diproduksi terbatas yakni hanya 799 unit untuk seluruh dunia. Mobil ini dibuat untuk mengenang kejayaan pabrikan mobil Italia itu di ajang balap ketahanan Tour de France pada era 1950 hingga 1960-an. Pada balapan itu, Ferrari menggunakan mobil Berlinetta 250 GT. (san)

New animal in the building Bugatti Chiron ๐ŸŽ‰๐ŸŽ‰๐ŸŽ‰โœŒ๏ธ๐Ÿ‘Œโœˆ๏ธ A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Sep 28, 2017 at 10:32am PDT



