Penggunaan APBN 2018, Jokowi: Selesaikan Kemiskinan dan Pengangguran!

JAKA‎RTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 dapat digelontorkan untuk permasalahan kemiskinan, pengangguran hingga ketimbangan yang terjadi di Indonesia. Ia pun meminta anggaran pada tiga sektor tersebut dapat ditambah.

"Saya minta APBN di tahun 2018, ini lebih difokuskan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan, yang pertama kemiskinan. Anggaran yang berkaitan dengan ini agar betul-betul diperhatikan dan ditambah. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan pengangguran. Ini nanti berkaitan dengan investasi dan lain-lainnya. Dan yang ketiga yang berkaitan dengan ketimpangan," kata Jokowi saat memberikan arahannya dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/10/2017).

Kepala Negara meminta, agar permasalahan hutan sosial, pembukaan bank wakaf mikro harus dikerjakan mulai Oktober 2017 mendatang. "‎Saya kira mulai Oktober ini dimulai masalah hutan sosial, masalah pembukaan bank wakaf mikro, arahnya harus ke arah-arah itu," pintanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan, agar setiap kementerian dan lembaga tidak membiarkan investasi dan para investor menunggu terlalu lama untuk berinvestasi di Tanah Air. Sehingga, apabila terdapat masalah di kementerian tersebut harus segera diselesaikan.

"Kemudian yang ketiga, ingin saya sampaikan sekali lagi kepada seluruh kementerian dan lembaga, jangan biarkan investasi, jangan biarkan investor, jangan biarkan pelaku-pelaku usaha ini wait and see. 'Ngomong-nya terus kalau saya tanya wait and see'. Artinya kalau ada masalah, kalau ada problem segera di kementerian-kementerian ini diselesaikan," ujar Jokowi.

Pemerintah harus terus berkomitmen untuk mendukung dan memfasilitasi dunia usaha di Indonesia. Menurut Jokowi, peluang untuk membuka lapangan sangat luas apabila mampu mengundang para investor dapat berinvestasi di Tanah Air.

"Dunia usaha harus didukung, harus difasilitasi, harus dibantu. Apapun itu karena yang bisa membuka lapangan pekerjaan yang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan infrastruktur itu mereka. Dari 60 hingga 70 persen itu ada di mereka. Tolong ini perizinan kita perhatikan," pungkasnya.

(wal)