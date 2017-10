Pimpin Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Jokowi Ingin Perbaikan di Bidang Ekonomi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam arahannya di Sidang Kabinet Paripurna meminta agar setiap kementerian dan lembaga negara untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat berpotensi menimbulkan kegaduhan publik.

Menanggapi hal itu, Sekretariat Kabinet (Seskab) Pramono Anung menilai, pernyataan terbuka Kepala Negara itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif. Terlebih saat ini terhadapi isu pembelian senjata yang dilakukan ilegal. Menurut dia, Presiden Jokowi ingin pemerintah berkosentrasi dalam melakukan ‎perbaikan di bidang ekonomi.

"‎Apa yang disampaikan secara terbuka oleh Bapak Presiden dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna sudah cukup jelas dan tidak perlu ditafsirkan atau dimaknai apapun karena memang sekarang ini konsentrasi pemerintahan bekerja untuk melakukan perbaikan terutama di bidang ekonomi," kata Pramono di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/10/2017).

Pramono menjelaskan, bahwa salah satu keberhasilan pemerintah telah mempermudah para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Selain itu, hasil lainnya adalah seluruh kementerian dan lembaga telah mendapatkan laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

"Hasilnya sebenarnya sudah ada dari ease of doing business semakin bagus, kemudian index of competitiveness semakin bagus, kemudian kita semuanya sudah WTP jadi secara basic sudah cukup bagus. Jadi jangan sampai karena kemudian kalau ada pro kontra dalam pernyataan tersebut membuat kredibilitas atau kepercayaan itu terpengaruh," paparnya.

Politisi PDI Perjuangan itu memastikan, pernyataan Presiden Jokowi hanya ingin menjadikan pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin baik. Saat ini pemerintah juga telah menekan angka inflasi ditengah perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia.

"‎Jadi APBN benar-benar dikonsentrasikan untuk APBN yang pro rakyat dengan demikian langkah-langkah ini yang akan dilakukan pemerintah saat ini," pungkasnya.

