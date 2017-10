FOKUS: Lagi! KRL Anjlok, Penumpang Telantar hingga Lalu Lintas Kendaraan Lain Ikut Terdampak

SELASA pukul 07.40 WIB tadi perjalanan para pengguna kereta rel listrik (KRL) di Jabodetabek harus terganggu. Penyebabnya adalah Kereta 1507 CL Relasi Bogor-Angke mengalami anjlok di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. KRL tersebut turun dari jalurnya akibat adanya permasalahan di dua roda as rangkaian kereta. Tepatnya dua roda as depan kereta yang mengarah ke Stasiun Sudirman dan dua as belakang kereta yang mengarah ke Stasiun Cikini mengalami anjlok dari jalurnya secara bersamaan.

Dalam istilah teknisnya, kejadian itu disebut double spoon. Jadi dalam satu kereta ada dua boogie roda depan dan belakang, inilah yang jatuh berbarengan. Direktur Utama PT KAI Commuter Indonesia (KCI) Muhammad Nurul Fadhila menjelaskan, anjloknya kereta pada pagi ini diduga juga disebabkan adanya revitalisasi total di Manggarai untuk menjadikan stasiun besar, bahkan terbesar.

"Nantinya yang akan melayani sekian banyak perjalanan. Ini penyempurnaan yang sedang dikerjakan Ditjen KA. Proses dua hari yang lalu dilakukan swift over persinyalan dari persinyalan lama ke persinyalan baru. Ini revitalisasi persinyalan secara umun di Jabodetabek," ungkapnya, Selasa (3/10/2017).

"Namun pagi hari ini kami menemukan indikasi adanya gangguan sistem sehingga posisi roda jatuh yang depan ke arah Sudirman, belakang ke arah Cikini, makanya anjlok," lanjut Fadhil.

Lalu proses evakuasi anjloknya Kereta 1507 CL Relasi Bogor-Angke segera dilakukan petugas. Pada sekira pukul 12.00 WIB, pengangkatan kembali kereta ke jalurnya sudah selesai dilakukan. Sejak pukul 10.40 WIB, roda kereta sudah di atas rel. Dilanjutkan evakuasi mendorong kereta yang anjlok ke Dipo Bukit Duri dan akan dilakukan pengecekan secara total.

Setelah masuk ke Dipo Bukit Duri, kereta tersebut bakal diperbaiki terlebih dahulu selama satu pekan. "Dilakukan uji statis dan dinamis sehingga yakin untuk dioperasionalkan. Dalam seminggu pasti enggak dioperasionalkan dulu," tutur Fadhil.

Fadhil mengklaim pada tahun ini sudah jarang terjadi kereta anjlok. "Enggak ingat sudah kejadian ke berapa, tapi tahun ini kan sudah lebih baik. Jarang kan dengar anjlok. Kami safety semakin baik. Stasiun Manggarai dalam proses revitalisasi total," ungkapnya.

Kemudian setelah berjam-jam mengalami gangguan, perjalanan KRL atau commuter line dari arah Bekasi, Bogor, hingga Jakarta Kota atau sebaliknya sudah kembali normal pada siang tadi. "Saat ini perjalanan KRL dari Bekasi dan Bogor menuju Jakarta Kota serta Jatinegara kembali normal," kata VP Communication PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Eva Chairunnisa kepada wartawan.

Ia melanjutkan, KRL yang anjlok sudah dibawa ke Dipo Bukit Duri untuk dilakukan pemeriksaan. "Pukul 10.40 WIB proses evakuasi KA 1507 yang mengalami anjlokan di sekitar wilayah Stasiun Manggarai telah selesai dilakukan," ujarnya.

Sementara itu sebelumnya, akibat peristiwa ini juga menyebabkan terjadinya penumpukan penumpang di sejumlah stasiun. Sebut saja di Stasiun Duri, Depok, dan Bojonggede. Lalu tidak sedikit pengguna jasa KRL merasa kecewa atas gangguan tersebut. Akibatnya, mereka memilih membatalkan perjalanan, dan memilik moda transportasi lain.

Dampak lain ternyata juga muncul akibat KRL anjlok di Stasiun Manggarai. Terjadi kemacetan lalu lintas di sekitar stasiun setelah para penumpang "tumplek" ke jalanan. Seperti di kawasan Depok, Jawa Barat, tampak lalu lintas kendaraan macet di jalan, baik itu mobil maupun sepeda motor. Kondisi ini dinilai tidak seperti biasanya. Tapi untunglah dampak tersebut tidak berlangsung lama usai KRL yang anjlok bisa dievakuasi petugas, dan perjalanan kembali normal.

