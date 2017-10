Luncurkan E-Government, Wiranto: Langkah Kemenpan-RB Luar Biasa!

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menghadiri peluncuran e-Government pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Ia menilai, peluncuran e-Government oleh Kemenpan-RB merupakan sebuah terobosan maju.

"Ini langkah maju luar biasa, cari terobosan out of the box, jangan terjebak dalam satu posisi yang santai-santai, habis waktu tapi tidak melakukan apa-apa," ujar Wiranto di Kantor Kemenpan-RB, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Dengan penerapan e-Government yang dilakukan oleh Kemenpan-RB ini, Wiranto berharap akan menular ke lembaga negara lainnya agar dapat mewujudkan birokrasi pemerintahan yang baik.

"Oleh karena itu, saya sangat menyambut e-Government, semoga banyak manfaatnya dan Ini mudah-mudahan ditularkan ke lembaga negara lainnya," katanya.

Tak cuma itu, Wiranto juga menilai, Kemenpan-RB sangat memiliki peran yang sangat vital dalam pemerintahan, sebab Kemenpan-RB memotori aparatur sipil negara untuk menjalankan dalam satu sistem pemerintahan, tuntutan publik, persaingan global.

"Kementerian PAN RB saya ibaratkan karburator ya di mana kerjanya supaya membuat mesin bergerak pemerintahan melalui aparatur negara," ungkap Wiranto.

(Ari)