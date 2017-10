HUT Ke-72 Tentara Nasional Indonesia, TNI AL Gelar Pameran Kapal Perang

JAKARTA - TNI Angkatan Laut mengadakan pameran kapal perang atau Open Ship di KRI Oswald Siahaan-354 bertempat di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 TNI.

Kegiatan Open Ship ini bertujuan untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang alat utama sistem senjata (alutsista) pertahanan laut yang dimiliki oleh TNI AL, kata Kepala Dinas Penerangan TNI-AL Laksamana Pertama TNI Sipasulta di Jakarta, Rabu (4/10/2017).

KRI Oswald Siahaan-354 yang dikomandani oleh Kolonel Laut (P) Ashari Alamsyah, mengajak masyarakat terutama pelajar di sekitar Cilegon untuk mengunjungi dan melihat lebih dekat kapal perang Republik Indonesia.

Dalam acara puncak peringatan HUT Ke-72 TNI, TNI AL akan unjuk gigi alat utama sistem senjata (alutsista) terbaru yang dimilikinya kepada masyarakat Indonesian yakni Kapal Selam KRI Nagapasa-403, KRI RE Martadinata-331, Helly Phanter yang merupakan helikopter antikapal selam serta inovasi kekuatan penggunaan Roket Multi Laras MLRS RM70 Grad di atas KRI Kelas Landing Ship Tank (LST).

KRI Nagapasa-403 yang merupakan alutsista strategis terbaru milik TNI AL. Kapal Selam buatan Korea Selatan produksi Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) Co Ltd ini, dilengkapi sistem persenjataan terkini dengan peluncur torpedo yang mampu meluncurkan torpedo 533 mm dan peluru kendali anti kapal permukaan, dan baru saja bergabung dengan TNI AL pada akhir Agustus 2017 yang lalu.

Selain kapal selam baru, TNI AL juga mengerahkan KRI R.E. Martadinata-331, Kapal yang dikukuhkan sebagai Kapal pimpinan/flagship, merupakan kapal Perusak Kawal Rudal SIGMA 10514 pertama yang dibangun di galangan kapal dalam negeri PT PAL Indonesia bekerja sama dengan Damen Schiede Naval Ship Building.

"Salah satu keistimewaan kapal ini telah menerapkan teknologi siluman (stealth), dimana Kapal ini tidak akan terlihat oleh sensor kapal musuh," kata Kadispenal Laksamana Pertama TNI Gig JM Sipasulta.

Bukan saja di atas air dan di bawah air, kekuatan udara dari TNI AL pun akan dipamerkan, dimana pada puncak perayaan HUT ke-72 TNI, TNI AL akan menampilkan kemampuan dari Helikopter Panther yang merupakan Helikopter Anti Kapal Selam dimana akan mendemonstrasikan peperangan antikapal selam, saat kelikopter tersebut di onboard kan bersama KRI RE Martadinata-331.

(aky)