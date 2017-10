Perjalanan TNI di Bawah Lampu Sorot Dunia Internasional

JAKARTA - Pada Hari ini, tepatnya Kamis 5 Oktober 2017, Tentara Nasional Indonesia (TNI) tepat berusia 72 tahun. Pada usianya kini, TNI dituntut lebih maju, baik secara profesionalitas, independensi, persenjataan hingga kualitas tempur para personelnya.

Pengamat militer Universitas Padjadjaran (UNPAD), Muradi menuturkan, sepanjang perjalanannya, TNI mengalami sejumlah gejolak yang turut mengubah wajah TNI di mata dunia.

Pra reformasi misalnya, ketika TNI banyak terlibat dalam berbagai tindakan represif terhadap warga negara, dunia internasional melihat TNI sebagai angkatan bersenjata pelanggar hak asasi manusia (HAM).

"Dulu, awal-awal reformasi dianggap pelanggar HAM," ucap Muradi kepada Okezone, Kamis (5/10/2017).

Pasca reformasi, citra TNI perlahan berubah. Reformasi yang dilakukan TNI mulai menunjukkan hasil positif selepas tahun 2010. TNI tak lagi dipandang sebagai alat pendukung kepentingan politik ataupun alat "penggebuk" masyarakat. Profesionalisme TNI mulai diperhitungkan.

"Itu dalam bahasa saya, saya merasa reformasi TNI ini tidak efektif sampai 2010. Lewat 2010, semuanya normatif ya. Dalam artian lurus, menata diri menjadi lebih baik," kata Muradi.

"Mulai ke sini, sebutlah 2010 ke sini, TNI dianggap relatif baik, ya. Tentara yang baik, artinya profesional," tambahnya.

Selain sudut pandang citraan, secara kualifikasi tempur personel, TNI memiliki reputasi yang terbilang gemilang di dunia internasional, mulai dari keterlibatan pasukan TNI dalam berbagai misi perdamaian dunia hingga dominasi TNI pada berbagai perlombaan dibidang militer.

"Oh, jelas ya. Kalau itu katakanlah kita punya Kostrad, punya Kopassus, dimana mereka punya kualifikasi yang di atas rata-rata. Kita the best of three ya di dunia. Baik sebagai kualifikasi personel maupun kualifikasi penggunaan senjata. Kita juga punya sniper-sniper yang bagus, yang bisa mengalahkan sniper dunia. Itu clear banget ya," tegas Muradi.

Meski begitu, TNI terbilang masih tertinggal dari sisi alat utama sistem pertahanan (alutsista). Jangankan untuk membandingkan diri dengan negara Eropa. Dibandingkan sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara pun kita masih tertinggal.

"Kalau kekuatan tentu kita pada kualifikasi tempur prajurit ya. Kalau alutsista, kita paling rendah di Asia Tenggara. Kita kalah dari Vietnam, kita kalah dari Malaysia, kita hanya menang dari Filipina. Itu secara alutsista," tutur Muradi.

Untuk itu, Muradi berharap pemerintah dapat memperkuat TNI dengan meningkatkan anggaran belanja pertahanan hingga angka standar minimum anggaran belanja pertahanan dunia, yakni dua persen dari total Gross Domestic Product (GDP).

"Anggaran pertahanan itu kan sampai hari ini masih dibawah satu persen. Anggaran wajar itu sekitar dua persen dari GDP. Sekarang masih 0,8 atau 0,9 persen gitu. Anggaran wajar itu padahal dua persen. Cina sekarang misalnya, sudah hampir lebih dari sepuluh persen, kemudian Vietnam juga sudah mulai mendekati angka satu persen dari GDP. Artinya kita kalah secara anggaran," papar Muradi.

(ydp)

(amr)