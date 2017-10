JAKARTA - Remaja yang berprestasi di ruang akademis mungkin sudah biasa. Tetapi, gadis berusia 13 tahun ini baru saja mendapatkan penghargaan bergengsi bagi anak seusianya yakni Prizewinning Poet 2017. Ia adalah Amineh Abou Kerech dari Suriah.

Berkat puisi-puisinya, pengungsi dari Suriah ini memenangkan hadiah Betjeman tahun ini dari kategori anak usia 10 sampai 13 tahun di Inggris. Dari Amineh, kita menemukan bagaimana cara bersuara meski di tengah cobaan hidup yang menderanya.

"Aku mengambil kata-kata dari mana saja, dari lagu, film, atau apapun yang aku lihat di komputer atau televisi," kisah Amineh seperti dikutip dari The Guardian, Minggu (8/10/2017).

Namun pernyataan Amineh tersebut dibantah sang kakak, Ftoun. Ia mengatakan, sang adik selalu berlatih di kamarnya dalam membuat puisi. Apalagi Amineh baru satu tahun belajar bahasa Inggris.

Gadis asal Suriah itu mulai menulis puisi selama empat tahun ketika dirinya dan keluarganya menghabiskan waktu di Mesir. Namun, saat pindah ke Inggris saat musim panas lalu, Amineh mulai menerapkan bahasa baru untuk membuat puisi-puisinya memiliki dua versi bahasa yakni Arab dan Inggris.

Salah satu puisi yang mengantarkan dia meraih penghargaan ini adalah Ratapan untuk Suriah yang mulanya ditulis setengah dalam bahasa Inggris dan setengahnya bahasa Arab. Kemudian, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris secara keseluruhan lewat bantuan sang kakak, guru, dan Google Translate.

Amineh sendiri masih berusia delapan tahun saat meninggalkan Suriah yang sedang dilanda perang saudara dan konflik karena ketidakpuasan terhadap rezim Assad. Sebelum pindah ke Kairo Mesir, Amineh dan keluarganya tinggal di Darayya, pinggiran kota Damaskus, yang juga menjadi tempat kelahiran penyair besar, Nizar Qabbani.

Damaskus merupakan kota yang dikenal sebagai pusat demonstrasi anti-pemerintah sehingga sangat sarat kekerasan. Dari situlah orang tua Amineh, Tammam dan Basmeh meninggalkan kota mereka dan menjadi nomaden selama setahun hingga akhirnya melakukan pelarian ke Mesir.

"Di Suriah, sepanjang waktu kami takut. Ketika aku mengingat Suriah-ku, aku sangat sedih dan aku selalu menangis dan menulis tentang itu," terang Amineh.

Usai empat tahun di Mesir, keluarga itu lantas pindah ke Inggris sebagai pengungsi yang menetap di Oxford. Kini Amineh bersama saudara-saudaranya, Ftoun (14) dan Mohammad (11) sudah bersekolah di Oxford Spires.

Sementara itu, sorang juri sekaligus penyair, Rachel Rooney mengatakan, puisi Amineh memang menonjol dari 2.000 puisi yang diambil dari sekolah-sekolah di Inggris dan Republik Irlandia. "Aku merasa benar-benar tergerak. Penuh gairah dan kompleks. Ini benar-benar menakjubkan," kata Rachel.

Sedangkan ayah dari Amineh mengaku sangat terharu ketika mendengar pengumuman bahwa putrinya memenangkan hadiah bergengsi sastra semacam itu. "Ini seperti mimpi. Aku sudah biasa menulis hal-hal sederhana, tapi setelah perang itu, setelah masa sulit yang kita alami, kami tidak berpikir jika kami merasa perlu untuk menulis lagi," kata sang ayah.

Berikut terjemahan puisi Amineh Abou Kerech berjudul Lament for Syria dalam bahasa Inggris;

Syrian doves croon above my head

their call cries in my eyes.

I’m trying to design a country

that will go with my poetry

and not get in the way when I’m thinking,

where soldiers don’t walk over my face.

I’m trying to design a country

which will be worthy of me if I’m ever a poet

and make allowances if I burst into tears.

I’m trying to design a City

of Love, Peace, Concord and Virtue,

free of mess, war, wreckage and misery.

Oh Syria, my love

I hear your moaning

in the cries of the doves.

I hear your screaming cry.

I left your land and merciful soil

And your fragrance of jasmine

My wing is broken like your wing.

I am from Syria

From a land where people pick up a discarded piece of bread

So that it does not get trampled on

From a place where a mother teaches her son not to step on an ant at the end of the day.

From a place where a teenager hides his cigarette from his old brother out of respect.

From a place where old ladies would water jasmine trees at dawn.

From the neighbours’ coffee in the morning

From: after you, aunt; as you wish, uncle; with pleasure, sister…

From a place which endured, which waited, which is still waiting for relief.

Syria.

I will not write poetry for anyone else.

(sus)