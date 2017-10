JAKARTA - Selain membiayai Syahrini, jasa perjalanan umrah First Travel juga membiayai penyanyi Vicky Shu pergi ke Tanah Suci Makah.



Kasubdit V Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Kombes Pol Dwi Irianto mengatakan, bos PT First Travel diketahui juga memberangkatkan sejumlah pesohor sebagai bagian untuk mempromosikan usaha mereka.



Di antara para pesohor yang diduga berangkat umrah dengan dibiayai First Travel secara cuma-cuma yaitu penyanyi Syahrini dan Vicky Shu. "Untuk Vicky Shu Rp108 juta," kata Dwi di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2017).

Menurut Dwi, hingga kini pihaknya belum menemukan adanya keterlibatan para artis tersebut dengan kasus penipuan dan penggelapan uang para calon jamaah. Hanya saja, para artis ini hanya dimanfaatkan oleh bos First Travel untuk menarik minat calon jamaah umroh.



"Dari hasil pemeriksaan belum ada, karena mereka  (artis dan penyanyi) ini dipakai untuk mempromosikan perusahaanya ini menarik jamaah," ucap Dwi.



Sebelumnya, Vicky Shu mengaku tidak dibiayai First Travel saat menunaikan ibadah umrah pada 2015 dan 2017. Dia mengaku bayar sendiri atau tidak mendapat diskon meski menggunakan jasa First Travel.

