MENGENDARAI sepeda motor tak lagi hanya untuk laki-laki. Banyak wanita yang membawa motor karena tingkat mobilitas yang semakin tinggi seperti pergi ke kantor untuk bekerja, sekadar jalan-jalan, atau hanya ingin pergi ke mall.

Pasalnya, sepeda motor merupakan moda transportasi yang paling mudah dan nyaman untuk dikendarai. Namun ada persoalan bagi para hijaber ketika mengendarai sepeda motor di jalan raya.

Menjawab permasalahan tersebut, instruktur Yamaha riding akademi, Titi Nurbati memberikan tips and trik berkendara yang baik bagi para lady biker yang menggunakan hijab.

"Seperti menggunakan helm, pastikan sudah berlogo SNI, gunakan hingga berbunyi klik. Dan jika kamu pengguna hijab gunakanlah bahan yang tidak panas dan menyerap keringat," ujar Titin beberapa waktu lalu.

Dia juga menyarankan untuk menggunakan jaket yang pas di tubuh. Karena jaket berfungsi melindungi dari sinar panas dan cuaca yang dingin. "Jika kamu pengguna hijab, sebaiknya hijab dimasukan ke dalam jaket dan juga pakai celana panjang tebal," ujarnya.

Hal itu untuk melindungi dari berbagai kemungkinan terjadi. Memakai celana panjang yang tebal dapat meminimalisir dari risiko kecelakaan dan cedera.

"Gunakan sepatu hingga di atas mata kaki, dan tidak disarankan menggunakan sandal dan sebelum naik motor, perhatikan sekelilingmu," tandasnya.

Nah bagi para hijaber yang ingin tetap tampil cantik dan stylish saat mengendari motor, ada satu produk dari Yamaha , yaitu New Fino 125 Blue Core. Skutik ini bisa menjadi pilihan karena tampil dengan gaya baru. Skutik anyar ini hadir dengan tiga pilihan warna baru yang menarik, yaitu "Choco Caramel" (coklat), “Red Berry” (merah) dan “White Latte” (putih).

Selain itu, skutik 125cc ini hadir dengan ban bertapak lebar tipe tubeless yang membuat pengguna wanita semakin nyaman berkendara di segala kondisi jalan. Karena dengan ban lebar berkendara semakin stabil, selalu terjaga dan tetap aman saat ban tertancap benda tajam.

New Fino 125 Blue Core dengan ban lebar dan tubeless dibanderol dengan harga Rp18,5 juta on the road Jakarta untuk tipe Grande dan Rp17,3 juta on the road Jakarta untuk tipe Sporty dan Premium.

(hth)