PYONGYANG – Setelah beberapa waktu lalu Korea Utara (Korut) menuding pihak Amerika Serikat (AS) melalui agen CIA berusaha meracuni Kim Jong-un. Kini tudingan tersebut kembali menguap. Badan Berita Pusat Korea (KCNA) yang dikelola negara mengklaim bahwa CIA berusaha meracuni pemimpin tertinggi Korut Kim Jong-un dengan racun kimia. Upaya tersebut diklaim bahwa itu adalah menunjukkan AS adalah "pelaku utama di balik terorisme".

BACA JUGA: AS Bantah Nyatakan Perang Terhadap Korut

"Pada Mei tahun ini, sekelompok teroris kejam yang menyusup ke negara kita atas perintah Badan Intelijen Pusat (CIA) AS dan Dinas Intelijen boneka Korsel dengan tujuan melakukan terorisme yang disponsori negara terhadap markas besar kita dengan menggunakan bahan kimia. Pelakunya sudah tertangkap. Ini jelas menunjukkan sifat sejati AS sebagai pelakunya utama di balik terorisme," ungkap KCNA, dikutip dari The Independent, Selasa (10/10/2017).

KCNA juga mengklaim bahwa AS dapat “berubah-ubah warna” seperti bunglon untuk membenarkan rencananya jika ingin melakukan penggulingan pemerintah di suatu negara. Selain itu, KCNA juga mengklaim bahwa Washington mengatasnamakan perang melawan terorisme untuk membenarkan intervensi di Afghanistan, Irak, dan Libya.

BACA JUGA: Korut Tuding AS Umumkan Perang, Ternyata Ini Penyebabnya

Sekadar diketahui, Pemerintah Korut pada Mei mengklaim bahwa mereka telah menggagalkan rencana AS dan Korsel untuk membunuh Pemimpin Tertingginya. Seorang pria bernama hanya sebagai "Kim" dibayar untuk melakukan serangan dengan zat biokimia, Kementerian Keamanan Negara mengklaim. Namun CIA menolak berkomentar mengenai laporan tersebut.

Korut memiliki sejarah membuat pernyataan perdebatan yang tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Sebelumnya, Korut mengklaim bahwa AS dan Korsel telah membuat sebuah plot yang diberi nama "Plan Jupiter" untuk membunuh Kim Jong-un.

(pai)

(rfa)