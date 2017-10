BANYAK penulis, filsuf, dan seniman terinspirasi untuk menghasilkan karya mereka setelah bereksperimen dengan obat-obatan. Pelukis berprestasi seperti Salvador Dali, Mark Rothko, dan Andy Warhol, penulis terkenal seperti Aldous Huxley, Hunter S Thompson, dan Jack Kerouac, dan musisi visioner yang tak terhitung jumlahnya menghasilkan karya awalnya setelah mereka mencoba obat-obatan.

Meskipun penggunaan narkoba tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam karyanya, penulis dan filsuf Jean-Paul Sartre dilaporkan menggunakan barbiturat dan amfetamin di masa mudanya dan mencoba mescaline yang membuatnya selalu berhalusinasi selama beberapa tahun.

Ketenaran Sartre dimulai pada 1938, ketika dia menulis novel pertamanya. Dia membuktikan dirinya sebagai filsuf berwawasan luas pada 1943 saat dia menulis Being and Nothingness, karyanya yang paling penting.

Dia mendapatkan pengakuan internasional dan tetap menjadi penulis yang produktif hingga kematiannya. Pada 1964, dia bahkan dianugerahi Nobel dalam bidang sastra, namun dia menolaknya dan menyatakan bahwa penulis harus berkonsentrasi untuk menulis dan tidak menjadi sensasi publik.

Pengalamannya menggunakan mescaline berlangsung pada 1929, saat ia menjadi pelajar di universitas perguruan tinggi di Paris yang prestisius, École Normale Supérieure. Pada tahun yang sama, dia bertemu dengan Simone de Beauvoir, seorang wanita yang dengannya dia mempertahankan persahabatan dan hubungan romantis seumur hidup. De Beauvoir adalah seorang feminis yang taat, seorang penulis, seorang aktivis sosial dan politik yang produktif, dan juga seorang filsuf eksistensial.

Sartre menyuntikkan mescaline agar mendapatkan inspirasi untuk tulisannya dan untuk mempelajari proses psikologisnya sendiri. Namun, dosis yang dia ambil terlalu tinggi dan menyebabkan penulis terkenal tersebut menderita gangguan psikologis yang menakutkan. Sehabis menggunakan mescaline, ia mulai melihat berbagai makhluk laut seperti cumi-cumi, ubur-ubur, lobster, dan kepiting. Saat efek obat habis, dia tetap berhalusinasi melihat lobster dan kepiting selama beberapa tahun. Ia merasa makhluk laut tersebut hampir selalu ada di sekitarnya dan mengikutinya ke mana pun ia pergi. Sartre mengenang pengalamannya dalam sebuah wawancara yang dilakukan pada 1971 oleh John Gerassi, seorang profesor di Queens College di New York.

"Ya, setelah saya menggunakan mescaline, saya mulai melihat kepiting di sekitar saya setiap saat. Mereka mengikuti saya di jalanan, masuk kelas. Saya sudah terbiasa dengan mereka. Saya akan bangun di pagi hari dan berkata, 'Selamat pagi, anak-anakku, apakah tidur nyenyak?' Saya akan berbicara dengan mereka mereka sepanjang waktu. Saya akan berkata, 'Baiklah, teman-teman, kita akan pergi kelas sekarang, jadi kita harus diam dan diam saja,' dan mereka akan berada di sana, di sekitar mejaku, tetap saja, sampai bel berbunyi," ceritanya, dikutip dari The Vintage News, Rabu (11/10/2017).

Melalui psikoanalisis, Lacan dan Sartre menyimpulkan bahwa kepiting adalah manifestasi dari ketakutan Sartre akan kesepian dan menjadi terasing dari orang-orang di sekitarnya. Tingginya dosis mescaline memicu kecemasan dan menimbulkan perasaan tidak enak. Menurut Lacan, Sartre berhalusinasi melihat kepiting karena ia telah mengembangkan ketakutan kuat akan makhluk laut selama masa kecilnya.

Meskipun Sartre akhirnya sembuh, kepiting yang membuatnya berhalusinasi memengaruhi hidupnya. Pengalaman tersebut menginspirasi novelnya Nausea and Crab dan konsep kepiting selalu ada pada tiap novelnya. Misalnya, The Condemned of Altona, salah satu karakter mengklaim bahwa dia dikunjungi oleh kepiting cerdas yang mengkritik kengerian yang dilakukan oleh umat manusia di abad ke-20.

