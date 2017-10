SURABAYA - Anggota Yonif Raider 500 Sikatan yang akan diberangkatkan ke daerah penugasan perbatasan RI-Papua New Guinea (PNG) antusias mengikuti pembekalan dan pelatihan jurnalistik. Agenda yang disampaikan oleh Penerangan Kodam (Pendam) V Brawijaya bertempat di Mako Yonif Raider 500 Sikatan, Jalan Gajah Mada No. 1 Surabaya, Selasa (10/10/2017).

Pelatihan yang dilakukan di Pendam tersebut diikuti oleh Perwira Pertama (Pama), Bintara dan Tamtama yang ditunjuk untuk mengolah data penugasan sebagai bahan publikasi di media online, media cetak maupun elektronik.

Pada pelatihan tersebut, selain dijelaskan mengenai cara efektif membuat rilis, para peserta juga mengikuti praktik cara membuat berita dengan konsep 5W dan 1H yaitu what, where, when, who, why, dan how (apa, di mana, kapan, siapa, kenapa, dan bagaimana).

Salah satu peserta Letnan Satu Inf Rendra mengaku sangat antusias mengikuti kegiatan pelatihan tersebut. Menurut dia, masih banyak yang harus dipelajari anggota penugasan khususnya yang berada di bagian layanan informasi terkait publikasi melalui pemberitaan.

"Kendala selama ini memang kesulitan dalam penulisan, ada beberapa hal pada penulisan berita yang kurang kami pahami. Misalnya bagaimana agar penulisan pada rilis bisa lebih efektif," kata Rendra.

Kegiatan pelatihan ini akan sangat bermanfaat bagi Anggota, terlebih bagi Anggota Yonif Raider 500 Sikatan yang ditugaskan membuat karya jurnalistik.

“Hari ini Anggota akan mendapat kesempatan untuk belajar membuat naskah berita, cara menggunakan kamera dan hendy cam dan membuat video sebagai bahan laporan di media”, ucapnya

"Tugas kami salah satunya adalah membuat rilis yang nantinya dipublikasi oleh media massa dan media sosial," katanya.

Oleh karena itu, anggota sangat memerlukan pelatihan jurnalistik tersebut agar kualitas penulisan rilis baik dan dapat menjadi sarana yang efektif bagi kegiatan sosialisasi mengenai tugas dan fungsi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan dati satuan Yonif Raider 500 Sikatan yang akan diberangkatkan ke daerah penugasan perbatasan RI-PNG kepada masyarakat luas.

Adapun jumlah personel satgas yonif raider 500/sikatan sebanyak 450 orang. Mereka akan ditugaskan di pos Kout di Tanah Merah dan pos Kotis di Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel, Papua, dan akan berangkat pada pertengahan November. (sym)

