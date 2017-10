JAKARTA - Kemunculan media sosial dalam kehidupan sehari-hari dapat mengubah tatanan sosial. Misalnya saja berinteraksi dengan rekan kerja, atasan, ataupun orang terkenal yang memiliki akun media sosial.

Tak hanya interaksi, media sosial rupanya juga bisa dijadikan sebagai ajang mendulang pundi-pundi rupiah. Itulah yang dilakukan Youtuber muda Alif B Force atau Alif Rizky yang belakangan ini viral lantaran video klip-nya yang meng-cover lagu Despacito.

Berbeda dengan coveran Despacito kebanyakan, Alif memilih tampil beda dengan menyanyikan lagu Despacito berbahasa Jawa. Tak hanya lirik lagu yang dialihbahasakan dari Spanyol ke Jawa, Alif juga mengganti judulnya dari Despacito menjadi DekLastri.

Berkat itu pulalah Alif berhasil meraih banyak pengikut di media sosial. Alif juga merupakan salah satu kontestan ajang pencarian bakat The Next Boy/Girl Band.

Nah, kali ini Okezone Goes to Campus mendatangkan Alif Rizky sebagai salah satu narasumber untuk mendiskusikan tentang media sosial yang menjadi tema besar di acara ini yakni "Tantangan Media di Era Digital: Media Online vs Media Sosial".

Okezone Goes to Campus sendiri merupakan agenda rutin Okezone yang kali ini diselenggarakan di Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Jakarta Selatan, Rabu (11/10/2017).

Selain Alif, hadir sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya antara lain Pemimpin Redaksi Okezone.com Muhammad Budi Santosa, Dosen Ilmu Komunikasi UAI Nanang Haroni. Acara ini juga dibuka oleh Direktur News dan Konten Okezone Sylviana Pravita dan Rektor UAI Prof Dr Asep Saefuddin, MSc.

Melihat fenomena ini, Alif sendiri mengaku kerap menerima informasi pertama melalui media sosial. "Pertama itu di media sosial dulu, baru habis itu Alif cari juga di media online," kata Alif dalam Redbons di acara Okezone Goes to Campus.

Alif menerangkan, internet dan media sosial memang tak lepas dari positif dan negatif termasuk hoax yang belakangan ini banyak merebak. Namun, Alif tidak menampik pula hasil positif dari bermedia sosial.

Pemuda kelahiran 1993 itu bahkan berhasil meraup untung besar dari YouTube. Dari situ pula, Alif mengaku bisa membeli sebuah mobil dengan cover-cover lagu yang diunggah di platform tersebut.

"Awalnya dulu teman satu kontrakanku ada yang viral duluan videonya. Saat itu aku pikir, kok Alif nggak bisa. Nah dari situ dalam hati mulai bertanya-tanya dalam hati, bikin apa ya biar bisa viral," ungkap Alif mengisahkan perjalanan awalnya menjadi Youtuber dadakan.

Akhirnya terpikirlah ide membuat ulang hal yang lagi booming di dunia dan Indonesia. Saat itu, kata Alif, Indonesia sedang menggandrungi Despacito-nya Luis Fonsi.

"Itu kan udah banyak banget, aku cari yang berbeda. Nah, karena Alif orang Jawa dan populasi di sini 40 persen orang Jawa, jadi kenapa nggak membuat Despacito versi Jawa?" tambahnya lagi.

Kemudian terciptalah Deklastri alias Despacito versi Jawa ala Alif Rizky. Dengan aransemen lagu Despacito dan lirik Jawa, Dek Lastri sendiri mengisahkan tentang seorang pria yang dikhianati wanita bernama Dek Lastri. "Ini parodi saja, komedi. Jadi ini liriknya ya untuk lucu-lucuan aja. Gila-gilaan," ungkap Alif.

