WASHINGTON DC – Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS), Rex Tillerson, membuka dialog dengan Menlu Turki, Mevlut Cavusoglu, demi membicarakan masalah visa yang membayangi hubungan bilateral kedua negara. Masalah visa ini menyeruak usai Turki menangkap staf Konsulat AS di Kota Istanbul.

Kedutaan besar Turki di Washington DC mengeluarkan pernyataan pada akhir pekan lalu yang menjelaskan bahwa mereka menunda sementara layanan pembuatan visa. Sayangnya, kebijakan itu hanya diterapkan bagi orang-orang non-imigran yang berarti hal tersebut diberlakukan untuk warga negara Paman Sam saja.

Langkah ini diambil oleh Turki usai AS melakukan hal yang serupa pasca-penangkapan staf Konsulat Jenderal AS di Kota Istanbul bernama Metin Topuz. Topuz dituding menjadi pendukung kelompok yang dipimpin oleh Fethullah Gulen. Sekadar informasi, ulama yang tengah menjalani pengasingan diri di AS itu dituding sebagai dalang di balik kudeta militer yang terjadi di Turki pada Juli 2016.

Kedutaan Besar AS di Turki mengklaim, mengutuk keras penangkapan Topuz yang hingga saat ini masih ditahan. Pihak Kedutaan Besar AS menyebut keterlibatan Topuz dalam kudeta sebagai tuduhan tak beralasan yang dapat merusak dan mendevaluasi kemitraan jangka panjang antara Negeri Paman Sam dan Turki.

Turki menyatakan bahwa layanan yang dihentikan sementara itu diterapkan terhadap di visa dalam paspor serta visa elektronik dan visa yang dibutuhkan di perbatasan.

Sebagaimana dikutip dari Reuters, Kamis (12/10/2017) Tillerson kemarin berbicara dengan Cavusoglu dan menjelaskan bahwa ia sangat prihatin dengan penangkapan Topuz. Menlu AS itu meminta Pemerintah Turki untuk memperlihatkan bukti yang menunjukkan bahwa staf Konsulat AS yang ditangkap itu memang terlibat dalam aktivitas yang dituduhkan.

Hubungan Turki dan AS memang berada dalam kondisi yang kurang harmonis dalam beberapa waktu ini. Salah satu pemicunya adalah keengganan Negeri Paman Sam untuk mengekstradisi Gulen ke Turki karena diklaim Ankara masih belum memberikan bukti konkret keterlibatan ulama tersebut dalam kudeta militer.

