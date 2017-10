SEOUL – Mantan Presiden Korea Selatan (Korsel), Park Geun-hye, saat ini mendekam di penjara karena terlibat skandal korupsi. Kehidupannya tentu berubah drastis selama ia berada di balik jeruji.

Baru-baru ini, kehidupan mantan Presiden Korsel itu di penjara kembali menarik perhatian publik. Pasalnya, informasi mengenai menu makanan Park di dalam tahanan beredar luas.

Sebagaimana diberitakan Asia One, Kamis (12/10/2017), makanan di Pusat Penahanan Seoul diketahui lebih baik daripada makanan sekolah yang diberikan kepada siswa. Menu makanan Park di tahanan sama seperti hidangan di negara-negara Barat. Dalam menu itu terdapat roti, sup, dan salad, serta makanan pokok warga Korsel seperti sup kue beras, mi chapjae, dan sup daging kimchi.

BACA JUGA: Presiden Korsel Park Geun-hye Resmi Dilengserkan

Menurut pengelola penjara, menu yang diberikan tetap mempertimbangkan kesehatan para narapidana di Pusat Penahanan Seoul. Oleh karena itu, mereka tetap memasukkan sup ayam dan sup daging sapi rumput.

Menu ini sangat berbeda dibandingkan makanan yang diberikan kepada para narapidana di zaman dahulu. Menurut media setempat, KBS, tahanan di Negeri Ginseng dulu hanya memakan nasi kacang.

BACA JUGA: Pembacaan Putusan Park Geun-hye Akan Disiarkan Langsung di Televisi Korsel

Pihak pengelola Pusat Penahanan Seoul mengeluarkan dana sekira 1.500 won atau sekira Rp17.891 untuk setiap satu kali makan tahanan.

Meski sudah terlihat sederhana, sebagian besar netizen menyatakan ketidaksenangannya terhadap pada menu makanan yang diberikan kepada Park Geun-hye dan para tahanan. Menurut mereka, makanan para narapidana dinilai lebih baik daripada warga negara yang taat hukum.

BACA JUGA: Park Geun-Hye Lengser, Protes Massa di Korsel Pecah

Salah satu warga menyatakan ketidaksenangannya saat mengetahui para tahanan diberi makanan yang layak.

"Banyak mahasiswa bahkan tidak mampu membeli makanan panas, harus kelaparan, atau membeli kimbap dari toserba (toko serba ada). Bagaimana mantan Presiden Park yang telah melakukan kejahatan federal dan menipu seluruh bangsa kita agar bisa mendapat perlakuan baik seperti itu?" ujarnya.

BACA JUGA: Akhir Karier Presiden Korsel, dari Pemakzulan hingga Dilengserkan MK

Sebagaimana diketahui, Park Geun-hye terpaksa kehilangan jabatannya akibat skandal korupsi yang ia lakukan. Akibatnya, perempuan berusia 65 tahun itu pun dimakzulkan oleh parlemen pada Desember 2016.

Geun-hye resmi lengser dari jabatannya pada Maret 2017. Kasusnya segera diusut oleh pengadilan di Seoul. (DJI)

(rfa)