JAKARTA - Pengguna media sosial kembali dihebohkan dengan penampakan sesosok wanita yang menyerupai kuntilanak. Foto tersebut diambil di sebuah pusat perbelanjaan di daerah Alam Sutera, Tangerang, Banten. Foto misterius itu lalu dibagikan oleh pengguna Facebook Lailatul Mauliyah Zubaidah.

Dalam status Facebook-nya, Lailatul sedang makan bersama temannya saat mengambil foto tersebut. Dia membantah bila foto yang diunggahnya merupakan hasil editan.

Berikut isi tulisannya:

Kalau masih ada yang tanya ini real atau nggak, terserah lah ya..

Kami hanya pengunjung biasa, nggak ada niat persaingan atau gimana..

Lagian ngapin juga susah2 edit foto demi postingan di socmed.. (bukti fotonya masih ada di HP saya di folder 'camera' just in case ada yang mau lihat versi aslinya)

Anw, setelah tanya ke beberapa orang yang memang bisa lihat mahluk halus, its confirmed bahwa ini penampakan (jin) dari perempuan yang memang meninggal dengan cara nggak wajar (bisa bunuh diri atau dibunuh) di sekitaran alam sutera.. (ada yang bilang di salah satu komen kejadiannya 7-8 tahun lalu di area alam sutera)

Kalau ada yang bilang, itu kan tempat rame? Well, ada beberapa yang memang malah suka dikeramaian, that's why jangan suka sembarangan walau ditempat ramai..

Kalau ada yang tanya lagi, itu kan masih sore? Ini kejadian setelah ashar, dan bada ashar adalah jam2nya mereka untuk keluar.. makanya di islam nggak ada shalat sunah setelah ashar, dan di kebiasaan orang jawa jaman dulu nggak boleh tidur setelah ashar..

Real Story!!!

Kejadiannya tadi sore di salah satu tempat belanja di alam sutera..

Foto ini diambil dengan selisih hanya 2 detik saja..

Saat makan sore di dining center, awalnya nggak ada apa2 di belakang teman saya, kemudian di foto kedua ada wanita berambut panjang guys, itu cuma 2 detik!!!!

Sejumlah netizen mengomentari foto penampakan kuntilanak tersebut. Ada yang percaya, ada pula yang tidak. Foto penampakan ini juga sudah dibagikan sebanyak 2.569 kali dan dikomentari lebih dari dua ribu pengguna Facebook.

"boleh percaya atau enggak tapi di dunia mempunyai dua alam yg berbeda alam goip dan alam nyata," tulis akun Avrian kecil.

"Itu d meja kok ada bayangan si cewek. Emang jin ad bayangan nya ya,"ucap Davin Ajah menimpali.

"Yg perlu d pahami... mahluk halus tdk bs tertangkap kamera," sambung Aris Santoso.

(fmi)