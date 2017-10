JAKARTA - Setelah sebelumnya menerima gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dari Universitas Diponegoro (Undip), Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan kembali menerima gelar yang sama di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Gelar ini akan diberikan pada pada puncak peringatan Dies Natalis ITS ke-57, 10 November mendatang. Susi terpilih mendapat gelar Dr HC dalam bidang pembangunan kelautan serta perikanan Indonesia karena kontribusi serta kiprahnya dalam dunia kemaritiman Indonesia.

Penganugerahan gelar kehormatan ini merupakan usulan dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan (Siskal) yang diajukan ke Senat Akademik ITS, pada tahun lalu. Rencana pemberian gelar ini merupakan bentuk apresiasi ITS kepada Menteri Susi atas jasanya dalam membuka perspektif ITS terkait urgensi dunia kemaritiman.

"Sebenarnya penelaan penganugerahan ini sudah selesai dilakukan pada bulan April 2017 lalu, sedang seremonial penganugerahannya dilakukan bersamaan dengan peringatan Dies Natalis ITS nanti," ungkap Dr Dra Agnes Tuti Rumiati MSc, Sekretaris ITS seperti dilansir dari laman ITS, Jumat (13/10/2017).

Menurut dosen Statistika ini, pengkajian pemberian gelar Dr HC ini memakan waktu yang cukup lama serta melalui prosedur yang ketat. ITS merasa gelar ini pantas disandingkan dengan nama Susi yang telah berhasil memperoleh sertifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 9. Pun standar KKNI Level 9 ini setara dengan Doktor atau S-3.

"Apalagi Bu Susi juga merupakan anggota Majelis Wali Amanat (MWA) ITS," imbuh Agnes.

Penganugerahan gelar ini akan dilaksanakan bersamaan dengan puncak Dies Natalis ITS ke-57 yang akan dihelat 10 November mendatang di Graha Sepuluh Nopember ITS.

Pada sidang promosinya nanti, Susi akan dipromotori oleh Prof Semin ST MT PhD, Prof Dr Ketut Buda Artana ST MSc serta Raja Oloan Saut Gurning ST MSc PhD sebagai co-promotor.

Sementara itu, menurut Dr Eng M Badrus Zaman, Kepala Departemen Teknik Sistem Perkapalan ITS, diusulkan pemberiani gelar ini karena kiprah Susi di sektor maritim dan komitmennya untuk terus konsisten dalam membangun budaya maritim.

"Hal ini berpengaruh pada tertatanya sektor ekonomi, sektor teknologi kelautan dan peningkatan pengelolaan sumberdaya kelautan. Kontribusi Bu Susi untuk bangsa ini juga sangat jelas," tutur Badrus.

Selain penganugerahan Dr HC kepada Menteri Susi Pudjiastuti, dalam rangkaian peringatan Dies Natalis ke-57 ITS tersebut juga direncanakan pelaksanaan 4th Joint Working Group (JWG) yang akan digelar selama tiga hari mulai 23-25 Oktober di Hotel JW Marriott Surabaya. JWG ini merupakan forum pertemuan pimpinan perguruan tinggi negeri Indonesia dan Jepang.

