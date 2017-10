DI dunia ini tak ada yang lebih pasti dari kematian. Banyak orang yang tidak siap menghadapi kematian, baik kematian orang terdekat atau kematian diri sendiri. Namun, bagi anak-anak di abad ke-17, kematian adalah sesuatu yang harus mereka hadapi sejak mereka bisa membaca.

The New-England Primer adalah buku yang digunakan untuk mengenalkan anak-anak Protestan huruf alfabet dan bagaimana cara membacanya. Namun, banyak pelajaran di dalam buku teks tersebut menyebutkan kelemahan hidup, kematian, dan hukuman yang akan datang. Bayangkan, menjadi anak kecil yang terus-menerus mengingat kematian. Lebih dari sekadar kata-kata, bahkan ada gambaran yang menggambarkan kenyataan ini.

Awalnya New England Primer dijadikan sebagai buku teks untuk mengajarkan anak cara membaca. Semua orang harus bisa membaca firman Tuhan, jadi penting bagi setiap orang untuk bisa membaca. New England Primer pertama kali digunakan di Massachusetts di mana sekira 1642, sebuah undang-undang mengenai pengentasan buta huruf disahkan. Selain itu, semua kota kecil diharuskan memiliki seorang guru dan kota-kota yang lebih besar diharuskan memiliki sekolah.

Seiring meningkatnya permintaan untuk belajar membaca, ada kebutuhan sebuah buku yang tepat untuk mempersiapkan anak-anak membaca Alkitab. Untuk menjawab kebutuhan ini, seorang pria bernama Benjamin Harris membuat The New-England Primer.

Dikutip dari The Vintage News, Minggu (15/10/2017), The New England Primer hanya memiliki kurang dari 100 halaman. Buku tersebut mengajarkan alfabet, suku kata, dan formasi kalimat sambil menggunakan sajak untuk memberikan pelajaran. Warisan Harris menjadi sangat populer sehingga diyakini memiliki 450 edisi dan enam sampai delapan juta eksemplar terjual tidak hanya di seluruh Amerika Serikat, tetapi juga di Inggris dan sekitarnya selama 150 tahun.

Contoh dari buku tersebut yang benar-benar menunjukkan bahwa anak-anak sudah diajarkan tentang kematian, dimulai dengan mempelajari tulisan "Seperti menjalankan kehidupan jam pasir". Gambar untuk kalimat ini hanyalah sebuah jam pasir dengan pasir jatuh. Seiring berjalannya waktu, kita secara alami akan mendekati kematian. Meskipun referensi kematian itu tidak terlihat seperti contoh lainnya.

Contoh lainnya yaitu tulisan yang disertai dengan gambar Grim Reaper yang berusaha menikam seorang anak di bagian kepala. Hal tersebut merupakan ungkapan bahwa kematian bisa terjadi bahkan di usia muda mereka, seperti juga pada banyak orang pada masa itu. Lalu ada kalimat "Waktu mengurangi semua, baik besar maupun kecil." Waktunya adalah, seperti yang terlihat sebelumnya, sebuah referensi untuk kematian yang berarti kematian tidak pilih-pilih ketika sampai pada orang tua atau muda.

Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa anak-anak diajari apa yang dapat dilihat di dunia sekarang ini sebagai pelajaran yang hampir mengerikan tentang kehidupan sambil belajar cara membaca.

Tentu saja, meski aneh, ajaran tersebut dapat diterima oleh penganut Protestan selama berabad-abad dan benar-benar membantu mereka dalam belajar membaca. Dalam pendidikan zaman sekarang, kita sering menghindar dari pengajaran tentang siklus hidup dan kematian bagi siswa usia SD. Sebaliknya, untuk pengajaran zaman sekarang, buku-buku akan berfokus pada lebih banyak gambar bahagia seperti hewan, tumbuhan, dan lainnya. Namun, bagi mereka yang belajar dari The New-England Primer, hidup adalah sesuatu yang diajarkan melalui kematian dan sebaliknya.

Ada sebuah kutipan dari buku The New-England Primer; Kehidupan dan kematian adalah dua pelajaran yang berbeda. Kehidupan membuat kita tahu bagaimana kematian, kematian memberi tahu kita bagaimana cara hidup. Jadi, anak-anak pada saat itu tidak ditunjukkan hanya satu sisi. Mereka akrab dengan yang baik dan buruk.

Tentu saja, bagi mereka, kematian bukanlah hal yang buruk. Kematian adalah batu loncatan untuk kebahagiaan jika orang tersebut menjalani kehidupan tanpa dosa. Ajaran semacam itu diperlukan untuk meredakan kegelisahan kematian, yang sangat berbeda dengan tingkat kematian yang lebih rendah saat ini dan ajaran yang lebih optimis untuk anak-anak. The New England Primer digunakan sampai abad ke-18 dan ke-19 sebelum akhirnya menghilang akibat buku yang lebih modern berdatangan.

(pai)

(rfa)