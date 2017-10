SEIRING perkembangan teknologi yang pesat di era digital, inovasi baru yang dihadirkan produsen gadget dan smartphone selalu menjadi hal yang ditunggu-tunggu. Tak hanya bagi kalangan pencinta gadget, para fashionista juga tak bisa lepas dari smartphone dan gadget dalam kesehariannya yang selalu tampil stylish.

Vivo, perusahaan smartphone global, bukan hanya terus menghadirkan inovasi teknologi untuk setiap produknya, namun juga aktif berkolaborasi di berbagai event yang mendukung kreativitas dan gaya hidup anak muda. Memadukan kedua elemen tersebut dalam satu gelaran prestigious, Vivo dengan produk terbarunya V7+ mengumumkan kolaborasi terbarunya sebagai Official Smartphone untuk Jakarta Fashion Week 2018.

Pada gelaran yang berlangsung pada 21 hingga 27 Oktober 2017 ini, Vivo Smartphone akan berkolaborasi dengan beberapa desainer lokal yaitu Danjyo Hiyoji, Lekat, Ats The Label dan Monday to Sunday. Empat desainer lokal yang dikenal dengan koleksinya yang unik, minimalis, dan kekinian ini akan menampilkan koleksi terbaru bersama Vivo V7+ dalam satu konsep fashion show "Vivo V7+ Beyond Fashion". Kolaborasi Vivo V7+ dengan Ats The Label dan Monday To Sunday akan ditampilkan pada 26 Oktober 2017 di Fashion Atrium, dilanjutkan dengan Lekat dan Danjyo Hiyoji pada 27 Oktober.

Edy Kusuma, Brand Manager PT Vivo Mobile Indonesia, menyatakan dukungan penuh Vivo sebagai Official Smartphone untuk fashion week terbesar se-Asia Tenggara ini. “Vivo memahami bahwa fitur dan inovasi smartphone dapat menjadi sumber inspirasi para desainer, bahkan menjadi bagian dari fashion. Oleh karena itu, Vivo berkolaborasi dengan para desainer lokal yang siap menunjukkan karyanya di panggung Jakarta Fashion Week 2018 yang menjadi salah satu momen fashion paling ditunggu tahun ini,” ungkap Edy.

Keterlibatan Vivo di JFW 2018 juga untuk memperkenalkan V-Series terbarunya, Vivo V7+ yang hadir dengan fitur unggulan, yaitu FullView™ Display, 24MP Clearer Selfie Perfect Camera & Face Access.

Baru saja diluncurkan September lalu, Vivo V7+ menjadi smartphone pertama di dunia dengan kamera depan 24MP Clearer Selfie Perfect Camera yang menghasilkan kualitas gambar yang jauh lebih baik, tajam, dan tentu saja tetap natural.

Seperti apa keseruan dan kejutan yang akan dihadirkan Vivo di Jakarta Fashion Week 2018? Ikuti informasi selanjutnya di media sosial Facebook dan Instagram Vivo Indonesia, serta jadilah bagian dari Vivo Moment di Senayan City, Jakarta, 21-27 Oktober 2017.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vivo V7+ kunjungi di sini!

(hth)