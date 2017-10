JAKARTA - Partai Politik (Parpol) Golkar resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang. Partai berlambang pohon beringin itu menyerahkan sejumlah berkas ke KPU pada hari ini, Minggu (15/10/2017).

Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat DPP Partai Golkar Roem Kono mengungkapkan bahwa pihaknya memasang target untuk menjadi pemenang di pesta demokrasi tahun 2019 mendatang.

Bahkan, Roem Kono membeberkan jajaran partai yang dikomandoi oleh Setya Novanto (Setno) ini sedari sekarang sudah melakukan kerja-kerja politiknya di seluruh Indonesia.

"Kami ingin targetnya nomor satu (pemilu 2019), minimal nomor dua lah. Kami tetap semangat untuk itu," kata Roem Kono di Gedung KPU RI.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pada pemilu legislatif (pileg) 2014 lalu Golkar meraih posisi kedua dibawah PDI Perjuangan dalam meraih suara masyarakat.

Berikut perolehan suara peringkat lima besar pileg 2014 lalu, PDI Perjuangan 23.681.471 (18,95 persen), Golkar 18.432.312 (14,75 persen),Gerindra 14.760.371 (11,81 persen), Demokrat 12.728.913 (10,19 persen),PKB 11.298.957 (9,04 persen).

Kembali ke target Golkar, Roem Kono mengklaim bahwa saat ini dari hasil survei Golkar diprediksi meraih 12 persen suara. Dengan hal itu, dia merasa percaya diri bahwa partainya akan bisa lebih dari hasil survei tersebut.

Sedangkan, hasil survei dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) partai Golkar meraih suara 11,4 persen. Kemudian, hasil survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) elektabilitas partai itu 10,9 persen. Kedua hasil survei itu cenderung menurun jika dibandingkan data Pemilu 2014 yang mencapai angka 14,1 persen suara.

"Sekarang ini kami belum bergerak aja sudah 12 persen. Survei orang kan 12 persen, nanti akan bergerak, dia naik minimal 16 persen," klaim dia.

