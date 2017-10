JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar acara slametan jelang hari pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Acara tersebut dihelat di di Hotel Grand Cempaka, Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Di hadapan para kader PKS, Sandiaga berjanji sepenuh hati akan memenuhi setiap janjinya saat kampanye. Menurut, mayoritas rakyat Jakarta sudah siap dipimpin Anies-Sandi, bahkan mereka sedang menunggu gebrakan-gebrakan baru yang akan dilakukan untuk ibu kota.

"Saya sedikit berbagi data-data yang kami miliki, hampir lebih dari 90 persen warga DKI siap dipimpin Anies-Sandi. Ini bukti kerja rekonsiliasi, kita tidak ingin memecah belah," ungkap Sandi dalam sambutannya di Jakarta Pusat, Minggu (15/10/2017).

Lebih lanjut, Sandiaga mengakui, Jakarta tidak bisa diurus hanya oleh dua orang saja, Anies dan Sandiaga. Ia meminta agar kader PKS setia mendukungnya untuk mewujudkan Jakarta yang maju kotanya dan bahagia warganya, melalui program-program yang dicanangkan.

"Kami mohon dikawal, banyak agenda yang akan kita hadirkan," seru politikus Gerindra tesebut.

Secara rinci, Sandiaga membeberkan program unggulan yang akan ia hadirkan untuk warga ibu kota yakni program One Kecamatan One Centre for Enterpreneurship (OK OCE). Bahkan, lanjutnya, OK OCE menjadi salah satu program yang sangat dinanti oleh warga Jakarta.

"Partisipasi masyarakat, mereka sudah sangat menunggu program-program kami 5 tahun mendatang, KJP Plus, OK OCE, dan program-program lain," pungkasnya.

(kha)