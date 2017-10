CALIFORNIA - Gubernur California Jerry Brown menandatangani RUU tentang larangan penjualan hewan peliharaan yang kini sah menjadi undang-undang. Undang-undang tersebut berlaku pada Januari 2019 dan pemilik toko hewan peliharaan yang melanggar harus membayar denda USD500 atau Rp6 juta.

Kini California telah melarang toko hewan peliharaan menjual kucing, anjing, dan kelinci kecuali mereka bekerja dengan kelompok penampungan atau penyelamatan hewan.

Pengesahan oleh gubernur tersebut dirayakan oleh kelompok kesejahteraan hewan.

"Kami sangat gembira dengan tanda tangan gubernur dan dukungan luas dari seluruh komunitas pencinta hewan untuk undang-undang yang inovatif ini," kata pendiri dan CEO suatu kelompok pencinta hewan, Judie Mancuso, dilansir dari Huffington Post, Senin (16/10/2017).

"Dengan melarang penjualan hewan peliharaan, California maju dengan berani. Kondisi menyedihkan yang dialami hewan di fasilitas bukanlah rahasia dan sekarang mereka memiliki seorang juara di California," tambahnya.

Dalam sebuah pernyataan, Presiden dan CEO American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, memuji undang-undang tersebut yang akan meminimalisir anak-anak anjing menjadi korban manusia yang tidak bermoral dan mendapatkan keuntungan dari praktik kasar.

Namun Sheila Goffe, wakil presiden hubungan pemerintah AKC, mengkritik undang-undang tersebut karena menghalangi semua pencinta hewan peliharaan di California untuk memiliki akses ke hewan peliharaan yang berlisensi.

Undang-undang tersebut tidak akan mencegah toko hewan untuk menjual hewan secara langsung kepada pelanggan. Orang yang ingin membeli hewan peliharaan dari toko masih bisa melakukannya, namun mereka tidak dapat melakukannya melalui toko hewan peliharaan biasa.

Selain itu, undang-undang tersebut dibuat untuk mempromosikan pengadopsian hewan peliharaan yang telantar. Suatu organisasi memperkirakan bahwa terdapat 1,5 juta hewan ditelantarkan di tempat penampungan. Majelis Pengacara Patrick O'Donnell mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa di California saja, pembayar pajak menghabiskan lebih dari USD250 juta atau Rp3 triliun setiap tahun untuk memberikan perlindungan dan “menidurkan” hewan di tempat penampungan.

(pai)

(rfa)