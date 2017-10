WASHINGTON - Kapal-kapal perang dari 8 negara NATO berpartisipasi dalam latihan mencegat atau menembak jatuh rudal jarak menengah dengan sistem pertahanan rudal di dekat Skotlandia. Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) mengumumkan, latihan berlangsung hari Minggu (15/10)



Kapal-kapal perang itu milik Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Spanyol, Inggris dan AS. Mereka berlatih melawan rudal jarak menengah serta tiga rudal anti-kapal.



Menurut Pentagon, kapal USS Donald Cook berhasil mencegat rudal jarak menengah dengan rudal yang dipandu; Standard Missile-3 Block, selama latihan.



Tiga rudal anti-kapal dicegat oleh kapal-kapal Spanyol dan Belanda yang berpartisipasi dalam latihan ”Formidable Shield” di UK Ministry of Defense's Hebrides Range yang terletak di Western Isles, Skotlandia.



Pentagon mengatakan, latihan gabungan ini merupakan pertama kalinya dengan konsep ”pertahanan cerdas” NATO yang ditunjukkan dengan beberapa kapal memberikan perlindungan terhadap kapal lain yang menargetkan rudal balistik.

Latihan “Formidable Shield” dimulai pada 24 September dan dijadwalkan akan ditutup pada hari Rabu nanti.



Pentagon, seperti dikutip Reuters, Senin (16/10/2017), melanjutkan bahwa latihan tersebut direncanakan untuk menjadi peristiwa dua tahunan dan dirancang untuk menjamin sekutu, menghalangi lawan dan menunjukkan komitmen AS guna mempertahankan kolektif aliansi NATO.



Setelah latihan NATO, Badan Pertahanan Rudal AS melaporkan bahwa mereka berhasil menguji coba Standard Missile-6 (SM-6) dari kapal perang USS McFaul. Pentagon menegaskan, tes SM-6 bukan bagian dari latihan Shield Formidable.

(qlh)