JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, berharap Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno dapat memenuhi janji-janji program kerja saat masa kampanyenya, ketika resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Ia mengatakan, terdapat tiga program kerja yang sedianya langsung menyentuh warga Jakarta dan wajib ditunaikan Anies-Sandi setelah resmi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, pada hari ini.

"(Program kerja) yang utama tentu OK OCE, KJP Plus, dan Perumahan Plus, juga jaga kebahagiaan warganya," kata Mardani saat kepada Okezone, Senin (16/10/2017).

Tak hanya itu, mantan Ketua Tim Pemenangan Anies‎-Sandi tersebut berharap Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusung PKS pada Pilgub DKI lalu ini dapat menjadi harapan baru bagi warga Jakarta.

"Pesannya, jadilah gubernur yang dicintai dan dirindukan warganya karena menggunakan semua waktu dan sumber daya untuk memajukan kotanya dan membahagiakan warganya," katanya.

Sekadar informasi, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno akan dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta periode 2017-2022 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini, Senin (16/10/2017).

Prosesi pelantikan Anies-Sandi sebagai Gubernur dan ‎Wagub DKI Jakarta akan dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta Pusat. Setelah resmi menjabat Gubernur dan Wagub, Anies-Sandi akan langsung bekerja di Balai Kota menggantikan Djarot Saiful Hidayat.

