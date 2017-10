JAKARTA – Anies Baswedan menegaskan akan menepati semua janji-janjinya saat masa kampanye bersama Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta.

Anies-Sandiaga akan dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo pada pukul 16.00 WIB di Istana Negara.

“Ini yang kami tegaskan, jangan semua orientasi (serba) nampak cepat,” ujar Anies saat diwawancara dalam program iNews siang, Senin (16/10/2017).

Ia menganalogikan untuk memenuhi janji masa kampanye layaknya membangun sebuah rumah. Dalam membangun rumah, kata Anies, jangan terfokus pada yang tampak.

“Kalau kita fokus pada yang nampak, ketika munculkan pasir, batu, maka tidak akan terlihat rumah,” tutur Anies.

Karena itu Anies bersama Sandiaga berkomitmen untuk menyelesaikan janji-janji secara bertahap. “Kami akan selesaikan selama masa kepemimpinan kita,” ujarnya.

Sebagai informasi, Anies dan Sandiaga sedikitnya mengumbar 25 janji dengan lebih dari 150 program saat masa Pilkada DKI. Di antara yang paling populer, yakni program DP rumah 0%, Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Sementara soal ekonomi, program One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship (OK OCE).

