JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno pernah mengenyam pendidikan di George Washington University. Ia lulus pada tahun 1992 dan berhasil meraih Master of Business Administration. Sebelumnya, pada tahun 1990, ia meraih gelar Bachelor of Business Administration, dari the Wichita State University, Kansas, Amerika Serikat.

Tak hanya malang melintang menjalani studi di Negeri Paman Sam, rupanya Sandi juga mendapat penghargaan dari kampus tempatnya menuntut ilmu baru-baru ini. Ia mendapatkan gelar Distinguished Research Professor in Residence title dari Universitas George Washington, Amerika Serikat.

Gelar tersebut diberikan secara langsung oleh Linda A. Livingstone, Ph.D yang merupakan Dean and Professor of Management School of Business, The George Washington University, sebagai bentuk penghargaan atas konsistensi Sandiaga Uno terhadap kewirausahaan.

Fokus Sandiaga terhadap bidang tersebut yang ditunjukkan melalui disertasi dan penelitian doktoral, menjadi pertimbangan bagi pihak universitas dalam memberikan penghargaan kepada almamater yang terus menerus mengabdikan dirinya di dunia wirausaha.

Penghargaan yang diberikan George Washington University kepada Sandiaga Uno dikemas dalam acara Asia Business Leader Symposium.

Dalam kesempatan itu juga, Sand berorasi dan menyatakan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya serta merasa terhormat karena menerima penghargaan tersebut.

"Saya juga memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada George Washington University yang merupakan almamater saya, khususnya School of Business. Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi saya untuk lebih konsisten memperhatikan bidang kewirausahaan di Indonesia dan Jakarta pada khususnya," kata Sandi.

