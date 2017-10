SEOUL – Ketegangan di Semenanjung Korea tampaknya masih terus akan meningkat. Kondisi itu tergambarkan dengan militer Amerika Serikat (AS) yang dilaporkan akan mengadakan latihan evakuasi warga Negeri Paman Sam di Korea Selatan (Korsel).

Sebagaimana dikutip dari Independent, Selasa (17/10/2017) latihan yang bertajuk “Courageous Channel” direncanakan diadakan pada pekan depan. Berdasarkan pernyataan dari militer Negeri Paman Sam, latihan itu akan melatih para staf dari Kementerian Pertahanan beserta anggota keluarganya mengenai bagaimana cara merespons bagaimana menghadapi krisis, termasuk untuk evakuasi.

Latigan itu diadakan dua kali per tahunnya tapi saat ini menuai perhatian banyak pihak karena bertepatan dengan semakin memanasnya hubungan AS dan Korea Utara (Korut). Pada akhir pekan lalu, militer AS menekankan bahwa latihan ini merupakan hal yang dianggap rutin.

Militer AS menjelaskan, pada latihan tersebut akan mencakup hal-hal seperti pengarahan dalam kesiapan, inspeksi dokumen serta paspor, pembaharuan daftar nama dan latihan terbatas.

Militer Negeri Paman Sam mengklaim, fokus latihan ini tidak akan berubah dengan latihan-latihan sebelumnya. Komandan Pasukan AS Korea, Jenderal Vincent K Brooks, mengatakan bahwa latihan ini tidak memiliki hubungan dengan keadaan geopolitik tapi menekankan latihan ini tetap penting. “Latihan ini penting untuk persiapan sesuai dengan latihan rutin lainnya,” ujar Brooks.

Latihan tersebut dianggap penting mengingat diperkirakan ada 140 ribu warga AS yang tinggal di Korsel. Bahkan lebih dari 28 ribu di antaranya merupakan personel militer Negeri Paman Sam.

Latihan ini menuai perhatian media di dunia karena hubungan Korut serta AS yang semakin menegang khususnya pascauji coba nuklir ke-6 Pyongyang dan peluncuran rudal jarak menengahnya. Presiden Donald Trump yang geram dengan tindakan provokasi itu bahkan sempat mengancam Korut menerima “api dan kemurkaan”.

Pada pekan ini, AS dan Korsel dikabarkan akan mengadakan latihan gabungan di perairan sekitar Semenanjung Korea. Associated Press mewartakan, latihan itu melibatkan jet tempur, helikopter dan 40 kapal milik militer kedua negara.

