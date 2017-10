JAKARTA - Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) 2017 menjadi ajang bagi mahasiswa unjuk kebolehan dalam merakit robot. Tahun ini, penyelenggaraan KRTI dilakukan di Pasuruan, Jawa Timur dan ITS ditunjuk menjadi tuan rumahnya.

Tak hanya sebagai tuan rumah, dalam kompetisi tersebut tim ITS berhasil menyabet beberapa kejuaraan dan penghargaan.

Tim Soerombier ITS berhasil meraih juara pertama pada kategori Vertical Take Off and Landing. Kemudian tim Jatayujet 10 meraih juara kedua pada kategori Racing Plane. Selain perolehan juara, ITS juga meraih penghargaan pada kategori Technology Development yang didapatkan tim Bayusuta sebagai tim dengan energi terefisien.

Melihat prestasi yang ditorehkan oleh para mahasiswanya, Rektor ITS Prof Ir Joni Hermana MScES PhD, mengapresiasi perjuangan mahasiswa ITS yang telah totalitas dalam berlomba. Meski tak menjadi juara umum, bukan berarti ITS berhenti menorehkan prestasi.

"Saya melihat perjuangan mereka sudah luar biasa," terang Joni seperti dilansir dari laman ITS, Sabtu (21/10/2017).

Joni tak menampik bahwa menjadi juara itu penting. Namun berusaha untuk menjadi yang lebih baik juga tak kalah penting. Sebab, suatu pembelajaran hidup dapat diperoleh dari mana pun. Sehingga selalu ada hikmah yang dapat dipetik dari suatu peristiwa.

