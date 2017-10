JAKARTA- Hampir enam bulan lebih penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan menjalani perawatan mata di rumah sakit di Singapura. Kedua matanya terluka usai disiram air keras oleh orang tidak dikenal pada April 2017.

Novel pun sempat menjalani operasi besar di bagian mata kirinya pada bulan lalu. Dan akan operasi mata lagi pada, Sabtu tanggal 21 Oktober 2017 kemarin. Tapi ditunda karena matanya belum optimal.

Istri Novel Baswedan, Rina Emilda mengatakan bahwa untuk operasi lanjutan Novel Baswedan pada Sabtu 21 Oktober 2017 kemarin ditunda. Karena mata Novel Baswedan belum optimal.

"Matanya belum optimal untuk operasi mas, jadi ditunda operasinya," ujar Rina saat berbincang dengan Okezone, Minggu (22/10/2017).

Menurutnya, jadwal operasi Novel Baswedan yang tertunda ini akan dilakukan pada satu atau dua bulan kedepan, saat matanya sudah optimal.

"Jadi untuk kapan operasi matanya, masih di liat perkembangannya dan estimasi 1-2 bulan depan," pungkasnya.

Sekadar informasi, Novel Baswedan mendapatkan teror penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal setelah melaksanakan Salat Subuh di Masjid kawasan rumahnya, di Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada 11 April 2017.

Akibatnya, Novel mengalami kerusakan mata yang cukup parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit mata di Singapura. Saat ini, Novel tengah menjalani pemulihan terhadap mata kirinya paska dioperasi besar.

