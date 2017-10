JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri acara Santri of The Year 2017 yang di gelar di Gedung Serbaguna Galeri Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu, (22/10/2017). Dalam sambutannya Anies mengatakan, bahwa saat ini saatnya untuk meneruskan perjuangan para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah.

"Generasi orang tua kita dulu berjuang hari ini kita menikmati perjuangannya, dulu mereka menghibahkan semua darah, bahkan nyawa untuk republik ini. Saya rasa ini saatnya kita buktikan bahwa perjuangan mereka akan kita teruskan dimasa-masa yang akan datang," ucap Anies dalam sambutannya.

Menurutnya perjalanan sejarah yang telah diperjuangkan para pendahulu tidak bisa hanya dilihat sebagai bagian dari cerita sejarah namun panggilan buat generasi muda hari ini. Untuk itu Anies sangat menyambut baik dengan adanya acara Santri Of The Year 2017 yang digelar Islam Nusantara Center (INC).

"Kami sambut baik acara Islam Nusantara ini yang memberikan reward santri of the year, kalo saya liat kriterianya ternyata cukup lengkap, santri bidang dakwah, kepemimpinan dan lainnya. Ini menggambarkan pada saat orang tua kita KH Hasyim Asy'ari ketika revolusi jihad pada saat itu hadangannya kolonial Belanda semua yang terlibat turun tangan langsung, ini membuktikan santri terus membuktikan perannya baik di tahun 1945 maupun 2017," paparnya.

Anies mengatakan, tantangan perubahan zaman berubah dengan sangat cepat untuk itu para santri harus disiapkan untuk menghadapi tantangan kedepannya.

"Tantangan perubahan zaman begitu cepat penyiapan kedepannya bukan hanya aspek yang sudah kita siapkan kemarin. Besok tantangan itu berubah, dunia ini cepet berubah luar biasa, kalo santri hari ini kita siapkan untuk menghadapi 20 sampai 30 tahun mendatang maka ia yallah mereka akan memenangkan kompetisi yang akan datang," tambahnya.

(ulu)