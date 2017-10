LONDON – Setelah menghadapi angin kuat, hujan deras hingga banjir yang dibawa oleh Badai Brian, Britania Raya harus kembali bersiap menerima kembali ‘tamu tak diundang’. Pasalnya, beberapa badai baru diprediksi akan kembali menghantam wilayah kerajaan tersebut.

Sebagaimana dikutip dari Independent, Senin (23/10/2017) prediksi untuk pekan ini, Inggris diklaim akan menghadapi keadaan yang tenang iklimnya usai hantaman Badai Brian. Namun peramal cuaca di Accuweather memprediksi akan ada sejumlah badai baru yang menghantam wilayah Inggris pada musim gugur ini hingga nanti musim dingin.

Kemungkinan tidak hanya 1 dan 2 badai saja namun diprediksi akan ada 11 badai baru yang siap mendekati wilayah Britania Raya. “Kami memperkirakan masa badai yang aktif hingga Januari (2018) dengan badai lebih lanjut hingga April. Banyak pusat badai akan diperkirakan melewati bagian wilayah Inggris bagian utara dengan hantaman hujan deras di Skotlandia setiap badai-badai tersebut lewat,” ujar peramal cuaca dari AccuWeather, Tyler Roys.

Badai-badai ini disebut dapat memicu pemadaman listrik hingga banjir, khususnya bagian wilayah Inggris yang berada dekat pantai.

“Banyak lokasi akan merasakan hembusan angin 80-128 kilometer per jam, dengan beberapa pantai yang merasakan hembusan angin hingga 160 kilometer per jam dan kita dapat melihat angin dengan kecepatan lebih dari 160 kilometer per jam di wilayah dataran tinggi, khususnya di Skotlandia,” papar Roys.

Inilah 11 badai yang diprediksi siap menerpa wilayah Britania Raya pada musim gugur hingga dingin nanti: Caroline, Dylan, Eleanor, Fionn, Georgina, Hector, Iona, James, Karen, Larry dan Maeve. Sekadar informasi, penamaan badai ini oleh Badan Meteologi Inggris atau MET dilakukan demi meningkatkan waspada para warga Britania Raya terkait potensi bahaya hantaman cuaca buruk.

Hantaman Badai Brian disebut tidak separah yang awalnya diprediksi walau memang sempat membawa hembusan angin 128 kilometer per jam di wilayah Wales bagian Utara serta Pulau Wight.

Pada awal bulan ini, Badai Ophelia menyebabkan tiga orang kehilangan nyawanya dengan ratusan ribu penduduk lainnya tidak memiliki akses listrik di Irlandia.

