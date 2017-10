JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, pihaknya masih menunggu klarifikasi dari otoritas Amerika Serikat (AS) terkait batalnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memasuki negara adidaya tersebut.

"Kita sedang minta klarifikasi dari pihak AS. Saya sudah koordinasi dengan Menlu. Menlu sudah mengirimkan surat permintaan klarifikasi apa sebabnya," kata Wiranto di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Senin (23/10/2017).

Wiranto menambahkan, klarifikasi tersebut dimintakan oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi yang nanti akan dilaporkan kepadanya.

"Masih tunggu, saya tidak boleh mendahului," ujarnya.

Sebelumnya diketahui, Jenderal Gatot Nurmantyo sedianya berangkat ke AS untuk menghadiri acara pertemuan para panglima angkatan bersenjata tentang organisasi teroris. Pertemuan bertajuk "Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization" (VEOs) itu akan dilaksanakan pada 23-24 Oktober 2017 di Ibu Kota AS, Washington DC.

Gatot diundang langsung oleh Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph Dunford. Namun, saat hendak berangkat menggunakan maskapai penerbangan Emirates pada Sabtu 21 Oktober 2017, ada pemberitahuan bahwa Panglima TNI beserta delegasi tidak boleh memasuki wilayah AS oleh US Custom and Border Protection.

