Bagi Anda yang terlewatkan menyimak berita hot Okezone, Senin (23/10/2017) kemarin, tidak usah khawatir. Berikut berita terpopuler.

1. Panglima TNI Dilarang Masuk AS, Washington Masih Bungkam

Pemerintah Amerika Serikat (AS) belum dapat memberikan penjelasan terkait insiden yang dialami Panglima TNI, Gatot Nurmantyo yang dilarang untuk memasuki wilayah AS pada Sabtu, 21 Oktober. Saat itu, Jenderal Gatot yang sedianya memenuhi undangan dari Pimpinan Kepala Staf Gabungan AS, Joseph Dunford untuk menghadiri konferensi di Washington DC, AS.

Wakil Duta Besar AS untuk Indonesia yang diminta oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI untuk memberikan penjelasan mengatakan masalah tersebut telah diselesaikan dan Panglima TNI sudah dapat pergi ke AS.

2. Hasil GP Australia, Lorenzo: Balapan yang Harus Dilupakan!

Pembalap Ducati Corse, Jorge Lorenzo, menilai hasil balapan di Sirkuit Phillip Island, Australia harus dilupakan. Pasalnya, tim pabrikan asal Italia itu begitu menderita di trek sepanjang 4,4 kilometer tersebut.

Seperti diketahui, Lorenzo memulai balapan dari posisi 18. Sepanjang balapan ia sulit bersaing dengan rider lainnya, hasilnya dirinya menuntaskan balapan di urutan ke-15 yang artinya hanya mendapatkan satu poin.

3. Papua Mencekam! 4 Anggota Brimob Ditembak saat Evakuasi Jenazah Rekannya

Pasca teror penembakan di kawasan Freeport, hingga kini aksi penembakan terus terjadi. Pagi ini, empat anggota Brimob Polda Papua tertembak saat berupaya evakuasi Brigadir Anumerta Berry Pramana Putra di sekitar kampung Banti 1 Tembagapura Kabupaten Mimika sekitar pukul 06.00 WIT.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol A.M Kamal menyebut empat anggota Brimob ini ditembak dari atas bukit saat hendak memasukkan jenazah ke mobil Ambulans.

4. Kapolri Tito: Soal Densus Tipikor Perlu Penjelasan yang Komprehensif

Pembentukan Detasemen khusus untuk membrantas tindak pidana korupsi (Densus Tipikor) mendapat sejumlah kritik, termasuk dari Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang menganggap unit tersebut (Densus Tipikor) tidak perlu untuk di bentuk.

Dalam pendapatnya, JK menjelaskan, jika jajaran Polri hingga tingkat Polres dan Polsek menangani kasus korupsi, akan merebak ketakutan diantara pejabat daerah dalam mengambil keputusan.

5. Duh! Pembangunan Smelter Freeport Cs Molor, Pemerintah Berpotensi Rugi Triliunan Rupiah

Lambannya pembangunan smelter yang dilakukan perusahaan tambang berpotensi merugikan pemerintah. Padahal pemerintah telah memberikan rekomendasi ekspor kepada perusahaan tambang tersebut.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan, Presiden Joko Widodo harus memperhatikan dan menindaklanjuti hasil audit yang sudah dilaporkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dampak relaksasi ekspor dan pembangunan smelter dari beberapa perusahaan yang tidak kunjung direalisasikan.

