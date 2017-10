JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin‎ menjadi utusan Indonesia dalam dialog antar-agama dan peradaban.

Alasan Kepala Negara menunjuk mantan Ketua PP Muhammadiyah itu lantaran Din telah didapuk sebagai Presiden Conference of Religion for Peace dalam Konferensi Asia Agama untuk Perdamaian maupun World Conference Religion for Peace, Konferensi Dunia Agama untuk Perdamaian.

"‎Tadi sudah disampaikan bahwa memang beliau sudah menjalankan dan tidak mencari lagi sudah ada fondasi kuat sebagai ketua konferensi Asia dan dunia untuk perdamaian dan agama. Sudah jelas dan konkret meski awalnya beliau ragu dan saya sampaikan ini untuk kepentingan negara dan bangsa," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/10/2017).

Jokowi berharap, Din Syamsuddin mampu menjaga kerukunan antar-umat beragama di Indonesia. Selain itu, ia meminta Din Syamsuddin mampu menularkan perdamaian antar-agama di Tanah Air ke luar negeri seperti di Afghanistan hingga Myanmar.

"Terutama dalam di dalam negeri dan membangun sebuah kerukunan antaragama di luar negeri. Ada banyak tugas, kita diharapkan juga di negara lain misalnya Afghanistan dan Palestina, serta bisa masuk ke Rohingya," jelasnya.

(erh)