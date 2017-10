BANDUNG - Usianya baru 14 tahun. Namun, siapa sangka Putri Azahra Haryanto mampu melampaui batas usia sekaligus pemikirannya lewat novel karyanya yang mengisahkan cinta sepasang remaja SMA. Gadis belia yang masih duduk di bangku SMP ini sukses memikat jutaan pasang pencinta novel fiksi remaja.

Hingga hari ini, lebih dari 6 juta pembaca telah menikmati novel 'IPA&IPS' lewat aplikasi Wattpad. Bahkan, karyanya itu telah dicetak dalam bentuk buku. 5.000 eksemplar novel 'IPA&IPS' telah laku terjual hingga meraih predikat best seller dan kini sudah dicetak ulang.

Ditemui di sela-sela Meet and Greet di kawasan Jalan Merdeka, Kota Bandung, Sabtu 21 Oktober 2017 lalu, pemilik nama panggilan Chachaii di aplikasi Wattpad itu tampak malu-malu menceritakan kisah suksesnya. Putri sulung pasangan Cheppy Haryanto dan Sufi Apriyanti itu dengan polosnya menjawab kisah suksesnya berawal hanya dari iseng. "Kalau (menulis di) Wattpad itu iseng, pengen saja ada pekerjaan," ujarnya.

Bahkan, Putri pun tak pernah menyangka jika hasil coretan novelnya dinikmati jutaan pembaca Wattpad hingga akhirnya dia dikontak pihak penerbit dan novelnya kini bisa dibeli di toko-toko buku ternama.

Siswi SMP Al Irsyad Satria Internasional School itu menuturkan, sejak duduk di bangku SD dia senang mencurahkan isi hatinya di buku diary. Dan, sejak duduk di bangku SMP, isi hatinya mulai dicurahkan lewat Wattpad hingga akhirnya ketagihan.

"Kalau curhat sama teman kan sering bocor, akhirnya curhatnya di buku diary," katanya.

Disinggung isi novel 'IPA&IPS' yang mengisahkan cinta sepasang remaja SMA yang notabene tak sebanding dengan usianya, Putri mengaku terinspirasi dari novel-novel karya orang lain yang dibacanya, yang kebanyakan mengisahkan remaja-remaja di atas usianya.

"Dasarnya sih aku suka baca-baca novel yang sama-sama gitu, ada bayang-bayang gitu. Kebanyakan yang dibaca soal remaja SMA," ungkapnya seraya mengaku justru belum pernah pacaran karena dilarang orang tuanya.

Kini, Putri bisa berbangga hati. Orang tuanya pun demikian. Selain dibanggakan teman dan guru-guru di sekolahnya, putri kini telah menjelma menjadi seorang penulis profesional dan tentu dapat menikmati royalti dari hasil karyanya itu.

Meski begitu, Putri tak lantas puas dengan prestasinya. Kini, dia telah menyiapkan tiga judul novel baru, yakni Backstreet, Relationship, dan Rifaldino. Bahkan, Putri yang nge-fans dengan penulis Tere Liye ini berharap, hasil karyanya suatu saat dapat ditampilkan secara visual, seperti film-film populer yang terinspirasi dari novel.

"Semoga suka aja bagi yang sudah baca dan yang belum baca boleh coba," kata Putri yang bercita-cita menjadi seorang penulis terkenal.

