SELAMA Perang Dingin, Amerika Serikat (AS) adu canggih dalam sistem persenjataan dengan Uni Soviet (kini Rusia-red).  Di saat yang sama, Negeri Paman Sam juga memerangi komunisme yang turut disebarkan Negeri Beruang Merah. Salah satu usaha dalam memerangi paham tersebut dilakukan dengan melancarkan invasi, termasuk ke sebuah negara di Karibia.

Sebagaimana dikutip dari History, Rabu (25/10/2017) sejarah dunia mencatat pada hari ini di 1983, Presiden AS Ronald Reagan memerintahkan tentaranya untuk menginvasi Grenada. AS mengklaim, invasi itu dimaksudkan untuk menyelamatkan warga negara AS yang berada dalam ancaman pemerintah marxis.

Situasi di Grenada sebenarnya sudah menjadi perhatian dari para pejabat di Negeri Paman Sam semenjak 1979. Pasalnya, saat itu Maurice Bishop yang beraliran sayap kiri berhasil memimpin revolusi Rakyat Grenada dan menggulingkan pemerintahan Eric Gairy.

Pada 1983, Grenada pun kembali memanas ketika pendukung marxis lainnya, Bernard Coard berhasil membuat Bishop terbunuh. Coard pun mengambil alih kepemimpinan di negara Karibia tersebut.

Pembunuhan Bishop memicu kerusuhan di dalam negeri, khususnya antara para demonstran dengan pemerintahan Grenada yang baru. Saat kerusuhan itu membayangi Grenana, terdapat hampir 1.000 warga AS yang tinggal di sana dengan mayoritasnya merupakan para mahasiswa.

Khawatir dengan keselamatan para warga AS, Reagan memerintahkan ribuan tentara Negeri Paman Sam untuk menginvasi Grenada. Saat tiba di negara tersebut, tentara AS langsung disambut gempuran dari angkatan bersenjata Grenada serta sekelompok zeni Kuba yang berada di Grenada untuk memperbaiki dan memperluas bandara di sana.

Saat itu tentara yang dikirim AS diperkirakan hampir 2.000 orang dan mereka kewalahan menghadapi gempuran membabi-buta dua sekutu itu. Selain kekurangan jumlah tentara, militer AS di Grenada juga mengalami kesulitan karena kekurangan informasi intelijen di sana.

Reagan lantas memerintahkan untuk menambah jumlah tentara dalam operasi invasi Grenada. Saat konflik itu berakhir, terdapat hampir 6.000 tentara AS dengan 20 di antaranya yang kehilangan nyawanya dan ratusan lainnya terluka.

Lebih dari sepekan usai invasi itu dilakukan, Pemerintahan Coard pun digulingkan dan diganti dengan pemerintahan yang ditunjuk oleh Negeri Paman Sam. Pemerintah Reagan mengklaim berhasil meraih kemenangan besar di sana dan menyebutnya sebagai kemunduran pengaruh komunis semenjak pecahnya Perang Dingin.

