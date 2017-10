JAKARTA - Gereja di Indonesia sudah hadir sejak abad ke-2 Masehi. Sejak saat itu sampai dengan hari ini di Indonesia telah ada banyak sekali jenis-jenis (aliran/semacamnya) gereja.

Sepertiga orang di muka Bumi menganut keyakinan Kristen. Tak terhitung berapa jumlah gereja di dunia. Ada beberapa di antaranya yang cukup menarik perhatian, tak lain karena bentuk dan ornamen menarik di dalamnya.

Berikut 5 gereja unik di dunia, yang dilansir Deutsche Welle.

1. Gereja Lego

Meski hanya dibangun sementara, gereja LEGO ini mendapat bonus poin untuk bidang kreativitas. Dibangun dari blok beton dan dicat meniru mainan LEGO yang ikonik, Michiel de Wit dan Filip Jonker menciptakannya untuk sebuah festival di Enschede, Belanda, pada tahun 2012.

2. Gereja Tulang-belulang

Osuarium Sedlec di Kutná Hora, Republik Ceko disebut Gereja Tulang-Belulang. Kenapa demikian? Karena di sini terdapat 40.000 sampai 70.000 tengkorak manusia yang menghiasi interiornya.

Dari abad ke-15, begitu banyak orang ingin dikuburkan di pemakaman gereja ini, sehingga tidak ada cukup ruang bagi jenazah baru. Akhirnya, tulang dari jenazah mereka digunakan sebagai dekorasi gereja.

3. Gereja terbesar di dunia

Basilika Our Lady of Peace of Yamoussoukro, gereja Katolik di Pantai Gading, dianggap sebagai yang terbesar di dunia. Dengan luas 30.000 meter persegi, gereja ini bisa menampung 18.000 orang jemaat.

Dibangun antara tahun 1985 hingga 1989, biaya pembangunananya mencapai mencapai 300 juta dollar AS. Wujudnya menyerupai Basilika Santo Petrus di Vatikan.

4. Arsitektur Sagrada Familia

Arsitektur Sagrada Familia, di Barcelona, Spanyol sangat mengesankan. Meski pembangunananya sudah dimulai tahun 1882, hingga kini gereja belum selesai.

Arsitek terkenal katedral ini, Antoni Gaudi ditabrak trem dan meninggal tahun 1926, sebelum dia menyelesaikan bangunan spektakuler tersebut. Konstruksi terus berlanjut dan sepertinya bakal selesai pada tahun 2026.

5. Gereja dengan arsitektur lava

Gereja Hallgrimur di Reykjavik Islandia ini asyik dipandang mata. Dirancang agar terlihat seperti lava yang mengalir di seluruh negeri itu. Sebuah ruang observatosi di bagian atas memberi pengunjung pemandangan yang menakjubkan ke arah ibu kota.

