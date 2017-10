JAKARTA – Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Republik Indonesia, Arif Havas Oegroseno, menerima gelar kehormatan Commander of the Order of Leopold dari Kerajaan Belgia. Gelar kehormatan ini diterima Havas pada Senin 23 Oktober 2017 malam melalui Duta Besar (Dubes) Kerajaan Belgia untuk Indonesia, Patrick Hermann, di Jakarta.

Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan yang juga diundang dalam kesempatan itu mengungkapkan apresiasinya.

“Menurut saya, ini merupakan penghargaan yang sangat istimewa karena penghargaan leopold ini memang merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh pemerintah Belgia kepada orang-orang spesial. Dan kita sebagai orang Indonesia dan saya sendiri bangga melihat Pak Havas mendapat penghargaan tersebut,” ujarnya Luhut, sebagaimana rilis yang diterima Okezone, Selasa (24/10/2017).

Lebih jauh, Menko Luhut mengatakan bahwa Deputi Havas memiliki karakter yang baik.

“Dia itu berpikir sangat strategis dan cekatan dan sangat banyak membuat terobosan-terobosan dalam bidang kemaritiman,” tambahnya.

Penghargaan Commander of the Order of Leopold yang diberikan pemerintah Kerajaan Belgia ini tidak lepas dari peran Havas sebagai Duta Besar (Dubes) RI untuk Belgia pada 2010. Saat menjabat sebagai dubes, Havas membuat beberapa kebijakan untuk meningkatkan hubungan bilateral RI-Belgia, mengenalkan budaya RI dan kondisi sosial politik Indonesia kepada masyarakat Belgia, serta memfasilitasi investasi dari dan ke kedua negara.

Selain itu, dubes yang kini menjadi deputi bidang kedaulatan maritim itu juga memperjuangkan RI menjadi negara tamu dalam perhelatan budaya Europalia yang akan menyelenggarakan 300 kegiatan budaya di Belgia dan 15 kota di Benua Eropa. Festival ini berlangsung dari Oktober 2017 hingga Januari 2018. Tujuannya adalah memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat Belgia.

Selain Menko Maritim Luhut Pandjaitan, acara penganugerahan gelar tersebut juga dihadiri oleh beberapa duta besar dari negara-negara sahabat seperti Austria, Belanda, Jepang, dan beberapa negara lainnya. Dalam acara itu, juga disajikan pertunjukan seni serta permainan piano dari pianis keturunan Batak-Polandia, Alexander Gruning. (DJI)

